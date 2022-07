Les États-Unis envisagent de lever l’interdiction des armes en Arabie saoudite – Reuters – RT World News

L’administration Biden envisagerait de lever son interdiction des ventes d’armes offensives à Riyad dans un contexte de demande de plus de pétrole

Washington envisage de lever son interdiction sur les ventes américaines d’armes offensives à l’Arabie saoudite avant la visite du président Joe Biden à Riyad plus tard cette semaine, a rapporté lundi Reuters, citant quatre sources proches des discussions.

Strictement internes à ce stade et à un stade précoce, les délibérations sont informelles et loin du stade de la prise de décision, ont indiqué deux des sources, un autre responsable américain déclarant qu’aucune discussion sur la question n’a jusqu’à présent eu lieu avec les Saoudiens. Les sources s’attendent à ce que la décision de l’administration Biden dépende de la capacité de Riyad à se rapprocher de la fin de sa guerre de plusieurs années au Yémen dans un règlement politique, selon le rapport.

De plus, la Maison Blanche aborde la question avec la plus grande prudence, car la coalition dirigée par l’Arabie saoudite aurait utilisé des armes fabriquées aux États-Unis contre des cibles civiles, ont indiqué les sources. En janvier dernier, Amnesty International a rapporté que la coalition avait utilisé des munitions à guidage de précision américaines lors d’une frappe aérienne sur un centre de détention au Yémen, tuant des dizaines de personnes.















Les responsables saoudiens tentent de faire lever l’interdiction depuis des mois maintenant, faisant pression à chaque occasion sur leurs homologues américains pour qu’ils annulent la décision, ont révélé les sources. Mais ce n’est que samedi que Biden, qui avait auparavant qualifié l’Arabie saoudite de “paria” l’État, a clairement indiqué son intention de “réinitialiser” les relations tendues des États-Unis avec leur partenaire du Golfe, en partie pour garantir une augmentation de la production de pétrole qui pourrait contribuer à faire baisser les prix du gaz.

“Je sais qu’il y en a beaucoup qui ne sont pas d’accord avec ma décision de voyager en Arabie saoudite”, Biden a écrit dans un commentaire publié par le Washington Post. Cependant, la visite aidera à démarrer “un nouveau chapitre plus prometteur de l’engagement américain” au Moyen-Orient – et « un Moyen-Orient plus sûr et intégré » est essentielle pour les Américains, car ses ressources énergétiques sont vitales pour atténuer l’impact de l’offensive russe en Ukraine, a expliqué le président.

Le commentaire de Biden fait suite aux tentatives de son administration pour amener les partenaires américains du Moyen-Orient à aider à atténuer ce que Washington continue d’appeler “La hausse des prix de Poutine.” En mars, les dirigeants de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis auraient snobé les appels téléphoniques de Biden alors qu’il devait les exhorter à augmenter la production de pétrole.















Toute tentative d’annuler l’interdiction des ventes d’armes offensives aux Saoudiens se heurtera certainement à l’opposition des républicains et des démocrates au Congrès, rapporte Reuters, citant des assistants du Congrès.

Biden a adopté une politique saoudienne plus dure peu après son investiture, visant à punir Riyad pour un certain nombre de violations des droits de l’homme, notamment de lourdes pertes civiles dans sa guerre contre les rebelles houthis au Yémen, ainsi que l’assassinat du journaliste et dissident Jamal Khashoggi en 2018. Cependant , il a assoupli sa position cette année après que les sanctions imposées à Moscou pour son opération dans l’Ukraine voisine se soient lourdement retournées contre lui, contribuant à la flambée de l’inflation et des prix de l’énergie aux États-Unis.