Les États-Unis envisagent de fournir des kits de bombes intelligentes à l’Ukraine

L’administration Biden prévoit d’envoyer à l’Ukraine un équipement électronique avancé qui convertit les munitions aériennes non guidées en “bombes intelligentes” capables de cibler les positions militaires russes avec un haut degré de précision, selon de hauts responsables américains familiers avec le sujet. Les kits intègrent des dispositifs de positionnement global pour la précision et peuvent être boulonnés sur une variété d’armes, créant ce que le Pentagone appelle une Joint Direct Attack Munition, ou JDAM. L’armée américaine a utilisé la technologie sur des bombes pesant jusqu’à 2 000 livres, l’incorporant généralement à des bombardiers et à des avions de chasse.

Il n’était pas immédiatement clair si le président Biden ou l’un de ses principaux conseillers à la sécurité nationale avait approuvé le transfert proposé des JDAM vers l’Ukraine. Ceux qui connaissent la matière, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter de délibérations internes sensibles, n’a pas précisé si les forces ukrainiennes utiliseraient les kits sur des avions ou des armes au sol, ni quels systèmes spécifiques de l’arsenal ukrainien seraient candidats à une telle augmentation.

Le Pentagone envisage une expansion majeure de la formation militaire ukrainienne

L’armée de l’air ukrainienne s’appuie principalement sur des avions MiG vieillissants de l’ère soviétique, et le Pentagone a cherché des moyens de les moderniser plutôt que de fournir de nouveaux avions occidentaux qui obligeraient ses pilotes et ses unités de maintenance à suivre une nouvelle formation compliquée.

L’administration Biden a précédemment équipé l’Ukraine d’autres armes avancées, notamment des missiles antiradiation à grande vitesse lancés par air, ou HARM, pour renforcer la capacité de l’Ukraine à mener des frappes aériennes. Mais ces armes fonctionnent différemment du JDAM guidé par GPS, chassant plutôt les radiations émises par les unités et le quartier général russes.

La livraison de JDAM marquerait une autre étape importante de la part de Washington pour aider l’Ukraine à repousser la force d’invasion russe, offrant un nouveau moyen de cibler les unités et le quartier général russes. Depuis juin, l’Ukraine s’est fortement appuyée sur le système américain de roquettes d’artillerie à haute mobilité, ou HIMARS, un autre système de précision, pour des pertes importantes parmi les troupes russes et la perturbation des lignes d’approvisionnement, ont déclaré des responsables ukrainiens et américains.

Le Pentagone se prépare à envoyer un système de missiles Patriot en Ukraine

Le Kremlin a réagi avec colère à l’afflux d’aide militaire occidentale, proférant des menaces à peine voilées d’utiliser des armes nucléaires en Ukraine et mettant en garde contre le potentiel d’une guerre de débordement plus large avec l’OTAN. Pour cette raison, l’administration Biden a cherché à agir avec prudence en approuvant de nouvelles capacités qui pourraient être considérées par la Russie comme une escalade.

Mardi, de hauts responsables américains ont déclaré au Washington Post que le Pentagone se préparait également à fournir à l’Ukraine un système de missiles Patriot, l’arme de défense aérienne la plus sophistiquée de l’armée américaine. Biden n’a pas encore approuvé cette décision non plus, mais pourrait le faire de manière imminente, ont déclaré des responsables.

Les dirigeants ukrainiens ont demandé de l’aide pour renforcer leurs défenses aériennes alors que la Russie a mené un assaut incessant sur le réseau électrique du pays, désactivant le chauffage pour une grande partie de la population à l’arrivée du froid hivernal. La livraison d’un Patriot, qui s’appuie sur des radars et des missiles à longue portée pour intercepter les menaces entrantes, répondrait à l’une des demandes les plus importantes et les plus fréquentes de l’Ukraine à Washington.

À ce jour, les États-Unis ont engagé environ 20 milliards de dollars d’aide à la sécurité en Ukraine depuis le début de l’invasion le 24 février.

Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, a déclaré lundi que l’administration se concentrait sur “l’émoussement de tout effort russe” pour obtenir un avantage dans la guerre, et a prédit que les États-Unis annonceraient bientôt de nouveaux transferts d’armes.