Les États-Unis envisagent de contrer les mouvements de la Chine en Asie du Sud-Est

BANGKOK (AP) – Le secrétaire d’État américain Antony Blinken est en visite en Thaïlande alors que l’administration Biden s’apprête à montrer son engagement envers l’Asie du Sud-Est face à une pression incessante d’influence dans la région depuis la Chine.

Blinken rencontrait dimanche à Bangkok de hauts responsables thaïlandais et des militants pour la démocratie du Myanmar voisin. Il a signé un accord avec le ministre thaïlandais des Affaires étrangères, Don Pramudwinai, élargissant «l’alliance stratégique et le partenariat» américano-thaïlandais.

Blinken est venu en Thaïlande après avoir assisté à une conférence internationale à Bali, en Indonésie, où il a également fait part de ses inquiétudes quant à l’affirmation croissante de la Chine dans les pourparlers avec le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi.

Comme ses prédécesseurs, l’administration Biden a observé avec prudence la croissance rapide de la Chine et a cherché à la maintenir aux normes internationales sans succès significatif. Blinken a déclaré samedi que le soutien de la Chine à la Russie dans sa guerre en Ukraine constituait une menace pour l’ordre fondé sur des règles et compliquait les relations déjà tendues entre Washington et Pékin.

Mais la poussée agressive de la Chine vers ses voisins d’Asie du Sud-Est et le maintien d’une solide présence régionale américaine sont au sommet de l’agenda de Blinken en Thaïlande, selon des responsables américains. Ils disent également que Blinken offrira son soutien et ses encouragements aux dissidents du Myanmar qui ont été forcés de fuir le pays depuis que l’armée a pris le pouvoir du gouvernement élu le 1er février 2021.

Les États-Unis et les démocraties aux vues similaires tentent de décourager les pays en développement d’Asie du Sud-Est de se lancer dans des projets d’infrastructure et de développement à grande échelle avec la Chine, à moins qu’ils ne soient prouvés économiquement réalisables, structurellement sains et respectueux de l’environnement.

« Notre propos n’est pas de demander aux pays de choisir, mais de leur donner le choix lorsqu’il s’agit d’investissements et d’infrastructures, d’aide au développement, etc. », a déclaré Blinken à Bali.

“Il y a à un niveau beaucoup de place pour que tout le monde puisse le faire car les besoins sont immenses”, a-t-il déclaré. “Mais ce que nous voulons nous assurer, c’est que nous sommes engagés dans une course vers le haut – c’est-à-dire que nous faisons les choses selon les normes les plus élevées – et non une course vers le bas où nous faisons les choses selon les normes les plus basses.”

Des responsables américains de plusieurs administrations ont critiqué la Chine pour avoir exploité des nations plus petites en les attirant dans des accords injustes ou trompeurs.

“Mon espoir serait que si, alors que la Chine continue de s’engager dans tous ces efforts, elle s’engage dans une course vers le sommet, elle élève son jeu”, a déclaré Blinken. “Cela profiterait en fait à tout le monde.”

Matthew Lee, l’Associated Press