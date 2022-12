Les États-Unis envisagent d’ajouter 36 entreprises chinoises à la liste noire du commerce

L’administration Biden prévoit d’imposer des restrictions commerciales à 36 autres entreprises chinoises, dont le premier fabricant de puces du pays, Yangtze Memory Technologies, selon un rapport publié jeudi par le Financial Times.

La Financial Times Le rapport indique que ces 36 entreprises seront ajoutées à la liste des entités américaines “dès cette semaine”. Les entreprises inscrites sur la liste des entités ne sont pas autorisées à effectuer des transactions commerciales avec des fournisseurs américains à moins qu’elles n’aient reçu une licence d’exportation spéciale du Département américain du commerce.

Il s’agit du dernier effort des États-Unis pour empêcher les entreprises chinoises, que Washington considère comme une menace pour la sécurité nationale, d’acheter des technologies américaines, notamment des puces et des composants. En octobre, l’administration a annoncé des restrictions radicales sur les exportations de semi-conducteurs vers la Chine, tant pour les entreprises américaines que pour celles opérant à l’étranger qui utilisent la technologie américaine pour fabriquer de tels produits.

Cette désignation de liste d’entités est la même que celle que le gouvernement américain avait précédemment attribuée à Huawei. Cela a finalement eu des conséquences néfastes sur l’activité smartphone des télécoms chinois et l’a également contraint à vendre sa sous-marque Honor.

Yangtze Memory, qui est basé à Wuhan, est devenu le plus grand producteur chinois de puces mémoire et aurait été en pourparlers pour approvisionner Apple avant que les discussions ne soient annulées en octobre sous la pression américaine. Plus tôt cette année, le Financial Times a rapporté que Yangtze Memory semblait avoir violé les restrictions américaines à l’exportation en fournissant à Huawei des puces mémoire pour ses smartphones.

Yangtze Memory n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de CNET.