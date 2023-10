Les États-Unis enverront un groupe aéronaval en Méditerranée orientale pour soutenir Israël

WASHINGTON (AP) — Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré dimanche qu’il avait ordonné au groupe aéronaval Ford de naviguer vers la Méditerranée orientale pour être prêt à aider Israël après l’attaque surprise du Hamas qui a fait plus de 1 000 morts et des milliers de blessés des deux côtés. .

L’USS Gerald R. Ford et ses quelque 5 000 marins et son pont d’avions de guerre seront accompagnés de croiseurs et de destroyers dans une démonstration de force censée être prêt à répondre à tout, allant éventuellement d’interdire à des armes supplémentaires d’atteindre le Hamas et d’effectuer une surveillance.

Ce vaste déploiement, qui comprend également une multitude de navires et d’avions de guerre, souligne la préoccupation des États-Unis de tenter d’empêcher le conflit de s’aggraver. Le gouvernement israélien a officiellement déclaré la guerre dimanche et a donné son feu vert à des « mesures militaires significatives » pour riposter contre le Hamas.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré que les États-Unis tentaient de vérifier les informations selon lesquelles plusieurs Américains auraient été tués et certains auraient été faits prisonniers par le Hamas.

Avec le Ford, les États-Unis envoient le croiseur USS Normandy, les destroyers USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney et USS Roosevelt et les États-Unis renforcent l’Air Force F-35, F-15, F-16 et A-10. escadrons d’avions de chasse de la région.

« Les États-Unis maintiennent des forces prêtes à l’échelle mondiale pour renforcer davantage cette posture de dissuasion si nécessaire », a déclaré Austin dans un communiqué.

En outre, l’administration Biden « fournira rapidement aux Forces de défense israéliennes des équipements et des ressources supplémentaires, notamment des munitions. La première assistance en matière de sécurité commencera aujourd’hui et arrivera dans les prochains jours », a déclaré Austin.

Le groupe aéronaval basé à Norfolk, en Virginie, était déjà en Méditerranée. La semaine dernière, il menait des exercices navals avec l’Italie dans la mer Ionienne. Il s’agit du porte-avions le plus récent et le plus avancé des États-Unis et il s’agit de son premier déploiement complet.

Tara Copp, Associated Press