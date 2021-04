La baisse de la demande aux États-Unis conduit certains États à refuser les livraisons de vaccins.

La Louisiane a cessé de demander au gouvernement fédéral l’attribution complète du vaccin COVID-19. Dans le Mississippi, les responsables ont demandé au gouvernement fédéral d’expédier des flacons dans des emballages plus petits afin qu’ils ne soient pas gaspillés. Environ la moitié des comtés de l’Iowa ont cessé de demander de nouvelles doses à l’État.

Et même si le Kansas reste loin d’atteindre la norme de santé publique convoitée en matière d’immunité collective contre le COVID-19 – essentiellement affamé le virus parce qu’il manque de corps vulnérables – plus de 60 comtés ont refusé leur allocation hebdomadaire de doses de vaccin.

«L’immunité des troupeaux est excellente et 80% semble merveilleuse», a déclaré Karen Winkelman, infirmière et directrice de la santé du comté de Barton au Kansas. Le comté de Barton a administré au moins une dose du vaccin à environ 30% de ses adultes, contre 36,4% dans tout l’État.

« Mais je ne pense pas que nous y parviendrons jamais », a-t-elle ajouté.

Certains exhortent les responsables fédéraux à envoyer plus de vaccins dans les endroits où il y a une demande – plutôt que de les attribuer en fonction de la population – y compris dans le Massachusetts où le gouverneur républicain Charlie Baker a déclaré jeudi que l’État pourrait administrer deux à trois fois plus de doses par jour si ils avaient plus de réserves.

►Les comtés du Wisconsin qui sont devenus plus républicains, ou «rouges», depuis 2012, voient des taux de vaccination inférieurs à ceux des comtés qui sont passés au bleu au cours de la même période, selon une analyse du Milwaukee Journal Sentinel.

►Trois Coloradans sur cinq hospitalisés pour le COVID-19 depuis la mi-mars avaient moins de 60 ans, indiquant à certains une flambée du virus alors que le vaccin protège les personnes âgées, a rapporté le Denver Post.

►Alaska Airlines a interdit à un sénateur de l’État de l’Alaska de ses vols, affirmant qu’elle refusait de suivre les exigences en matière de masque. La sénatrice d’État Lora Reinbold d’Eagle River a été enregistrée la semaine dernière à l’aéroport international de Juneau, apparemment en train de se disputer avec le personnel de l’aéroport et d’Alaska Airlines au sujet des politiques relatives aux masques.

►Au moins 16 États ont commencé à administrer le vaccin Johnson & Johnson COVID après que leurs gouverneurs ont approuvé la reprise de l’utilisation du vaccin à dose unique.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 32 millions de cas confirmés de coronavirus et 572 100 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 146,8 millions de cas et 3,1 millions de décès. Plus de 290,6 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 228,6 millions ont été administrées, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Plus de 5 millions d’Américains ont sauté la deuxième dose de vaccin

Les dernières données du CDC soulignent l’importance de remettre le vaccin à dose unique Johnson & Johnson en circulation malgré le faible risque qu’il puisse entraîner des caillots sanguins chez certaines femmes.

Plus de 5 millions d’Américains qui ont été inoculés avec le vaccin Pfizer ou Moderna, qui nécessitent tous deux deux injections d’intervalle, n’ont pas réussi à obtenir le deuxième vaccin dans l’intervalle recommandé. Cela représente près de 8% des receveurs de première dose, et le nombre augmente.

Le New York Times rapporte que les raisons de sauter le deuxième coup incluent la peur des effets secondaires, le manque d’approvisionnement et le sentiment qu’une dose fournit une protection suffisante.

Bien que les États-Unis se classent parmi les principaux pays du monde avec 42% de la population recevant au moins une dose, seuls 28,5% des 330 millions d’habitants du pays sont entièrement vaccinés.

Les États-Unis pourraient envoyer des millions de vaccins en Inde

Les États-Unis enverront des fournitures de vaccins et des experts désespérément nécessaires en Inde, submergés par l’une des pires flambées de coronavirus que le monde ait connues, a déclaré dimanche le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan à son homologue indien.

Les États-Unis envisageront également d’envoyer des millions de vaccins AstraZeneca excédentaires en Inde, a déclaré le Dr Anthony Fauci à ABC « This Week ». Le vaccin d’AstraZeneca n’a pas encore obtenu l’autorisation d’utilisation d’urgence aux États-Unis

Les offres viennent alors que les États-Unis et d’autres pays développés tirent des plaintes pour le stockage des doses de vaccins tandis que les pays plus pauvres luttent pour les obtenir. La Grande-Bretagne a accepté d’expédier des ventilateurs en Inde; l’Union européenne propose de l’oxygène et d’autres fournitures.

Sullivan a déclaré à Ajit Doval que les États-Unis mettront à disposition des matières premières pour aider l’Inde à fabriquer Covishield, le vaccin Oxford-AstraZeneca fabriqué en Inde, ainsi que des produits thérapeutiques, des kits de test de diagnostic rapide, des ventilateurs et des équipements de protection individuelle.

« Tout comme l’Inde a envoyé une aide aux États-Unis alors que nos hôpitaux étaient sous tension au début de la pandémie, les États-Unis sont déterminés à aider l’Inde en cas de besoin », a déclaré la porte-parole du Conseil national de sécurité, Emily Horne.

« Les États-Unis recherchent également des options pour fournir de manière urgente la production d’oxygène et les approvisionnements connexes », ajoute le communiqué. Pour aider à accélérer la fabrication de vaccins en Inde, Sullivan a déclaré que la US Development Finance Corp. soutiendrait une « expansion substantielle » de BioE, qui fabrique le vaccin, pour lui permettre d’atteindre 1 milliard de doses d’ici la fin de 2022.

Et une équipe d’experts du CDC et de l’USAID est en cours de déploiement en Inde pour apporter son aide.

Contribuer: The Associated Press