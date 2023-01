Les États-Unis enverront des chars Abrams

Les États-Unis fourniront également huit véhicules de récupération M88 qui prennent en charge le M1A1 Abrams. L’administration Biden enverra également plus de 500 véhicules blindés de différents types pour renforcer l’armée ukrainienne.

“La livraison de ces chars sur le terrain va prendre du temps. Du temps que nous verrons et que nous utiliserons pour nous assurer que les Ukrainiens sont parfaitement préparés”, a-t-il ajouté. “C’est de cela qu’il s’agit : aider l’Ukraine à défendre et à protéger la terre ukrainienne. Ce n’est pas une menace offensive pour la Russie.”

Les chars “renforceront la capacité de l’Ukraine à défendre son territoire et à atteindre ses objectifs stratégiques”, a déclaré Biden depuis la salle Roosevelt de la Maison Blanche.

Les 31 chars M1A1 Abrams, qui représentent un bataillon de chars ukrainiens, viendront s’ajouter aux plus de 26 milliards de dollars que les États-Unis ont engagés dans la lutte contre Kyiv depuis l’invasion russe il y a près d’un an.

Le Pentagone a été chargé de fournir la formation, la maintenance et le soutien logistique des chars M1A1, selon le responsable. Un autre responsable américain a déclaré que la formation sur l’utilisation des chars, qui prendra plusieurs mois, aura lieu en dehors de l’Ukraine.

La volte-face soudaine des États-Unis fait suite à des semaines d’hésitation sur l’opportunité d’envoyer les chars. L’administration s’est demandé s’ils offriraient un avantage à l’Ukraine, car ils demandent des efforts considérables pour être maintenus.

“Le vrai défi de donner aux Ukrainiens des réservoirs M1A1 n’est pas le carburant mais la maintenance”, a déclaré à CNBC Jeffrey Edmonds, un expert militaire russe au CNA.

“Chaque système sur le char, du moteur à turbine aux viseurs complexes utilisés par le tireur, est complexe, nécessitant de nombreuses pièces complexes pour fonctionner correctement”, a ajouté Edmonds, qui a une carrière militaire de plus de deux décennies.

Edmonds, qui a passé sept ans de service sur les chars M1A1 Abrams, a déclaré que la plate-forme comporte des pièces spécifiques qui “ne sont pas interchangeables avec d’autres chars et que leur maintenance est une compétence en soi”.

Les responsables américains ont partagé des préoccupations similaires pendant des semaines sur les podiums des départements d’État et de la Défense et de la Maison Blanche, ainsi que lors du récent voyage du secrétaire à la Défense Lloyd Austin en Allemagne.

“Le M1 est une plate-forme de champ de bataille très performante et c’est aussi une capacité très complexe. Et donc, comme tout ce que nous fournissons à l’Ukraine, nous voulons nous assurer qu’ils ont la capacité de l’entretenir, de le soutenir, de s’entraîner dessus. “, le secrétaire de presse du Pentagone US Air Force Brig. Le général Pat Ryder a déclaré aux journalistes mardi.

Mercredi, un responsable américain a déclaré que la décision d’envoyer les chars Abrams reflétait une évolution de ce dont l’Ukraine avait besoin sur un champ de bataille mouvant.

“Cette décision est tout à fait conforme à une conversation constante avec des alliés et des partenaires et bien sûr avec l’Ukraine”, a déclaré le responsable.

Pesant près de 70 tonnes, le solide M1A1 Abrams est l’un des chars les plus lourds au monde. Il compense son poids par une puissance de feu remarquable et une maniabilité déconcertante.

Construit par Dynamique générale des systèmes terrestres , le M1 Abrams sert de char de combat principal de l’armée américaine. Il a été utilisé dans presque tous les grands conflits américains depuis son introduction en 1980.