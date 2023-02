Les États-Unis enverront des bombes à plus longue portée à l’Ukraine lors du dernier revirement

WASHINGTON (AP) – Après des mois d’agonie, les États-Unis ont accepté d’envoyer des bombes à plus longue portée en Ukraine alors qu’elle se prépare à lancer une offensive de printemps pour reprendre le territoire capturé par la Russie l’année dernière, ont déclaré jeudi des responsables américains, confirmant que les nouvelles armes auront environ le double de la portée de toute autre arme offensive fournie par l’Amérique.

Les États-Unis fourniront des bombes de petit diamètre lancées au sol dans le cadre d’un programme d’aide de 2,17 milliards de dollars qu’ils devraient annoncer vendredi, ont déclaré plusieurs responsables américains. Le package comprend également pour la première fois des équipements permettant de connecter tous les différents systèmes de défense aérienne que les alliés occidentaux se sont précipités sur le champ de bataille et de les intégrer dans les propres défenses aériennes de Kviv, pour les aider à mieux se défendre contre les attaques de missiles continues de la Russie.

Pendant des mois, les responsables américains ont hésité à envoyer des systèmes à plus longue portée en Ukraine, craignant qu’ils ne soient utilisés pour cibler l’intérieur de la Russie, intensifiant le conflit et entraînant les États-Unis plus profondément. Les bombes à plus longue portée sont le dernier système avancé, comme comme les chars Abrams et le système de défense antimissile Patriot, que les États-Unis ont finalement accepté de fournir à l’Ukraine après avoir initialement refusé. Les responsables américains ont cependant continué de rejeter les demandes d’avions de chasse de l’Ukraine.

Les dirigeants ukrainiens ont demandé de toute urgence des munitions à plus longue portée et jeudi, des responsables ont déclaré que les États-Unis enverraient un nombre non divulgué de bombes de petit diamètre lancées au sol, qui ont une portée d’environ 95 miles (150 kilomètres). Les responsables ont parlé sous couvert d’anonymat pour discuter des détails du programme d’aide qui n’ont pas encore été rendus publics.

À ce jour, le missile à plus longue portée fourni par les États-Unis est d’environ 80 kilomètres. Le financement du programme d’aide est destiné à des achats à plus long terme, il n’était donc pas clair jeudi combien de temps il faudrait pour amener la bombe sur le champ de bataille en Ukraine.

Le ministre ukrainien de la Défense, Oleskii Reznikov, a déclaré jeudi que le pays est prêt à offrir des garanties à ses partenaires occidentaux que leurs armes ne seront pas utilisées pour frapper à l’intérieur du territoire russe, ajoutant que Kyiv a besoin d’armes d’une portée allant jusqu’à 300 kilomètres (186 miles) pour expulser les forces russes.

“Si nous pouvions frapper à une distance allant jusqu’à 300 kilomètres, l’armée russe ne serait pas en mesure de monter une défense et devra se retirer”, a déclaré Reznikov lors d’une réunion avec des responsables de l’UE. “L’Ukraine est prête à fournir toutes les garanties que vos armes ne seront pas impliquées dans des attaques sur le territoire russe. Nous avons suffisamment d’objectifs dans les zones occupées de l’Ukraine, et nous sommes prêts à nous coordonner sur (ces) objectifs avec nos partenaires », a déclaré le ministre.

L’aide américaine comprend 425 millions de dollars de munitions et d’équipements de soutien qui seront retirés des stocks existants du Pentagone et 1,75 milliard de dollars de nouveaux financements par le biais de l’Ukraine Security Assistance Initiative, qui est utilisée pour acheter de nouvelles armes à l’industrie.

L’USAI, qui paiera pour les bombes à plus longue portée et l’intégration du système de défense aérienne, finance également deux systèmes de défense aérienne HAWK, des canons et des munitions anti-aériens et des systèmes de contre-drones.

Depuis l’invasion de la Russie en février dernier, les alliés occidentaux ont promis une myriade de systèmes de défense aérienne à l’Ukraine pour renforcer les propres systèmes de défense antimissile sol-air S-300 de fabrication soviétique de Kyiv, et le dernier programme d’aide vise à fournir la capacité de les intégrer. tout cela, ce qui pourrait améliorer la capacité de l’Ukraine à se protéger contre les attaques russes entrantes.

Les États-Unis ont promis des systèmes nationaux avancés de missiles sol-air à moyenne et longue portée, ou NASAMS, et des systèmes de défense aérienne Avenger à courte portée lancés par camion ; les Pays-Bas, l’Allemagne et les États-Unis envoient des systèmes de défense antimissile Patriot ; L’Allemagne envoie des systèmes de défense aérienne IRIS-T à moyenne portée ; et l’Espagne envoie des systèmes de défense antiaérienne Aspide.

L’ajout de bombes à plus longue portée dans le dernier programme d’aide a été signalé pour la première fois par Reuters.

L’Ukraine est toujours à la recherche d’avions de chasse F-16, auxquels le président américain Joe Biden s’oppose à l’envoi depuis le début de la guerre. Lorsqu’on lui a demandé lundi si son administration envisageait d’envoyer des avions de chasse F-16 en Ukraine, Biden a répondu : “Non”.

Mardi, on a demandé au ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, si le «non» de Biden aux F-16 était le dernier mot.

“Tous les types d’aide sont d’abord passés par l’étape du” non “”, a déclaré Reznikov. « Ce qui signifie seulement « non » au moment donné d’aujourd’hui. La deuxième étape est, ‘Parlons et étudions les possibilités techniques.’ La troisième étape est : « Formons votre personnel. Et la quatrième étape est le transfert (d’équipement).

—-

La rédactrice d’Associated Press Dasha Litvinova à Tallinn, en Estonie, a contribué à ce rapport.

Tara Copp, Matthew Lee et Lolita C. Baldor, Associated Press