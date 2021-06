Les États-Unis enverront à Taiwan 750 000 doses de vaccin Covid-19 «urgemment nécessaires» après que Taipei ait rejeté l’aide de Pékin

La sénatrice de l’Illinois Tammy Duckworth, une démocrate, a annoncé dimanche à Taipei que les États-Unis enverraient 750 000 doses sur l’île. « Il était essentiel pour les États-Unis que Taïwan soit inclus dans le premier groupe à recevoir des vaccins, car nous reconnaissons votre besoin urgent et nous apprécions ce partenariat », a-t-elle déclaré, accompagnée du sénateur républicain de l’Alaska Dan Sullivan et du sénateur démocrate du Delaware Chris Coons.

Les États-Unis prévoient également d’envoyer des vaccins en Inde, aux Philippines, au Vietnam, au Brésil, en Haïti, au Mexique, en Égypte et à Gaza, pour n’en nommer que quelques-uns.

Le ministre des Affaires étrangères Joseph Wu, qui était présent à l’annonce, a félicité les États-Unis pour leur soutien et accusé Pékin d’avoir causé « problème, » ce qui a eu un impact sur la capacité de Taïwan à recevoir des vaccins.

Cependant, Taïwan a refusé à plusieurs reprises les offres d’assistance de la Chine, invoquant des problèmes de sécurité concernant les vaccins chinois.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a affirmé vendredi que des responsables du Parti démocrate progressiste de Taïwan avaient « a empêché la partie continentale d’importer des vaccins à Taïwan de toutes les manières possibles, et a même prétendu à tort que la partie continentale entravait son approvisionnement en vaccins ».

« La prévention des pandémies est la chose la plus importante et la vie est primordiale » Wang a poursuivi, avant d’exhorter les autorités taïwanaises « pour se concentrer sur la prévention scientifique des épidémies, éliminer les obstacles politiques créés par l’homme et assurer la vie, la santé, les intérêts et le bien-être des compatriotes de Taiwan ».

Le Japon a également fourni une assistance contre les coronavirus à Taïwan, en envoyant 1,2 million de doses de vaccin AstraZeneca sur l’île vendredi, malgré les critiques de la Chine, qui a estimé que cette décision était politiquement motivée.

« Je tiens à souligner que l’assistance vaccinale doit revenir à son objectif initial de sauver des vies, et ne doit pas être réduite à un outil d’intérêt politique », a-t-il ajouté. Wang a dit en réponse.

Taïwan est l’un des endroits au monde les moins touchés par le Covid, avec seulement 10 956 cas enregistrés et 224 décès. Plus de 678 000 doses de vaccin ont été administrées à la population. En revanche, les États-Unis – qui sont le pays le plus touché – ont enregistré plus de 33 millions de cas et près de 600 000 décès.

La Chine a enregistré 103 000 cas de coronavirus et 4 846 décès, mais a administré plus de 763 millions de doses de vaccin.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !