Les États-Unis enverront à l’Ukraine des dizaines de Bradley dans un programme d’aide de 2,85 milliards de dollars

WASHINGTON (AP) – Les États-Unis enverront à l’Ukraine près de 3 milliards de dollars d’aide militaire, dans un nouveau paquet massif qui comprendra pour la première fois plusieurs dizaines de véhicules de combat Bradley, ont déclaré jeudi des responsables américains, dans le cadre de la dernière étape de l’administration Biden pour envoyer des véhicules de plus en plus meurtriers. et des armes puissantes pour aider l’Ukraine à repousser les forces russes.

Les alliés européens ont également intensifié leurs engagements en matière d’armement. L’Allemagne a annoncé qu’elle fournirait des véhicules blindés de transport de troupes et une batterie de missiles Patriot à l’Ukraine, et la France a annoncé qu’elle tiendrait bientôt des pourparlers pour organiser la livraison de véhicules de combat blindés.

Toutes les annonces, cependant, ne prévoient pas l’envoi de chars de combat plus lourds, plus complexes à utiliser et dotés d’un canon à plus longue portée. Le Bradley, un véhicule blindé utilisé pour transporter des troupes au combat, n’est pas un char mais est connu comme un “tank-killer” en raison du missile antichar qu’il peut tirer.

La dernière aide américaine – totalisant environ 2,85 milliards de dollars et environ 50 Bradleys – est la plus importante d’une série de lots d’équipements militaires que le Pentagone a retirés de ses stocks pour les envoyer en Ukraine. Il vise à obtenir autant que possible les forces ukrainiennes pendant les mois d’hiver, avant que le printemps ne s’installe et qu’une augmentation attendue des combats ne commence.

Une annonce est attendue vendredi, ont indiqué les responsables, qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat car les détails du paquet n’ont pas été annoncés publiquement.

Le président Joe Biden et le chancelier allemand Olaf Scholz ont confirmé jeudi dans une déclaration conjointe que les États-Unis fourniraient des Bradley à l’Ukraine tandis que l’Allemagne fournirait des véhicules blindés de transport de troupes Marder. La déclaration n’a pas donné le nombre de véhicules ou le coût total de l’aide.

“Nous avons dû faire tout ce que nous pouvions pour aider les Ukrainiens à résister à l’agression russe, et la Russie ne tente pas de ralentir”, a déclaré Biden lors d’une réunion avec son cabinet à la Maison Blanche jeudi. “Les actions qu’ils entreprennent sont aussi barbares qu’il y a un an et ils ne relâchent pas du tout, du tout.”

Peu de temps après, dans son discours vidéo nocturne, Zelenskyy a remercié les alliés.

“Aujourd’hui, je voudrais remercier personnellement le président Biden et le chancelier Scholz pour la décision de renforcer notre défense, une décision très importante”, a-t-il déclaré. “Nous aurons une autre batterie Patriot et de puissants véhicules blindés – c’est vraiment une grande victoire pour notre État.”

Les États-Unis ont annoncé le mois dernier qu’ils enverraient à l’Ukraine sa première batterie Patriot, le système de missiles sol-air le plus avancé que l’Occident ait fourni pour l’effort de guerre.

Le véhicule de combat Bradley est un véhicule de combat à blindage moyen qui peut servir de transporteur de troupes fortifié sur le champ de bataille. Il a des chenilles plutôt que des roues, mais il est plus léger et plus agile qu’un char. Il peut transporter un équipage de trois personnes et cinq ou six soldats supplémentaires, et est considéré comme un moyen essentiel de déplacer des forces en toute sécurité au combat.

S’adressant aux journalistes jeudi, Brig. Le général Pat Ryder, attaché de presse du Pentagone, a déclaré que le Bradley fournira “à la fois une capacité offensive et défensive aux Ukrainiens pour pouvoir changer l’équation sur le champ de bataille”.

Il a déclaré que les troupes ukrainiennes auront besoin d’une formation sur le fonctionnement et l’entretien des véhicules. Ryder a refusé de fournir des détails sur la version de Bradley envoyée ou sur les délais de livraison ou de formation.

Le programme d’aide comprendra également des HUMVEES, des véhicules protégés contre les embuscades résistants aux mines, ou MRAP, et une grande quantité de missiles et d’autres munitions, selon les responsables américains.

L’aide fait suite à la visite dramatique de Zelenskyy à Washington le mois dernier, lorsqu’il s’est glissé secrètement hors de son pays déchiré par la guerre pour la première fois pour remercier l’Amérique et prédire que 2023 serait un “tournant” dans le conflit, maintenant en son 11e mois.

En appelant à davantage de soutien pour l’effort de guerre de son pays, il a déclaré au Congrès : “Votre argent n’est pas de la charité”, mais plutôt “un investissement dans la sécurité et la démocratie mondiales que nous gérons de la manière la plus responsable”.

Zelenskyy et d’autres responsables ukrainiens ont pressé les dirigeants occidentaux de fournir des armes plus avancées, notamment des véhicules blindés et des batteries de missiles Patriot. Un programme d’aide de 1,85 milliard de dollars le mois dernier, en plus d’inclure une batterie Patriot pour la première fois, a fourni un nombre non divulgué de kits de munitions d’attaque directe conjointes, pour modifier des bombes massives en ajoutant des ailerons de queue et des systèmes de navigation de précision afin qu’ils puissent être guidés vers un cible.

___

L’écrivain de l’Associated Press Sagar Meghani et les écrivains AP Darlene Superville à Washington et Geir Moulson à Berlin ont contribué à ce rapport.

Lolita C. Baldor et Matthew Lee, l’Associated Press