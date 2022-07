Les États-Unis entrent-ils en récession ? Voici pourquoi c’est difficile à dire.

Les dépenses de consommation, par exemple, ont augmenté à un taux annuel solide de 1,8 % au premier trimestre, ajusté en fonction de l’inflation, et la plupart des prévisionnistes pensent qu’elles ont également augmenté au deuxième trimestre, quoique plus lentement. La croissance de l’emploi est restée robuste. D’autres mesures, telles que la production industrielle et le revenu corrigé de l’inflation, ont stagné au cours des derniers mois, mais n’ont pas chuté de manière significative.

Ces indicateurs sont toutefois rétrospectifs. Pour évaluer les conditions en temps réel, les prévisionnistes examinent généralement d’autres mesures qui ont toujours été plus efficaces pour montrer la direction de l’économie. Cependant, la pandémie a rendu cela plus difficile en brouillant les schémas typiques de dépenses et d’investissements.

“Il est plus difficile que d’habitude de lire l’économie parce que nous sommes encore dans une période si étrange”, a déclaré Karen Dynan, économiste à Harvard et ancienne responsable du département du Trésor sous le président Barack Obama. “Nous assistons à cette réorganisation post-Covid de l’économie en plus de la perte de dynamisme, donc les signaux ne sont pas clairs.”

Mme Dynan a déclaré que les ventes d’automobiles, par exemple, étaient généralement un signal fiable d’un ralentissement de l’économie, car les voitures étaient un achat important que les consommateurs pouvaient reporter s’ils craignaient de perdre leur emploi. Mais les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont fait baisser les ventes d’automobiles pendant la pandémie, rendant les données difficiles à interpréter. Si les ventes reprennent dans les mois à venir, par exemple, cela suggère-t-il une augmentation de la confiance des consommateurs ou simplement une meilleure disponibilité des voitures ?

Pourtant, les prévisionnistes disent qu’il y a des chiffres qu’ils surveilleront de près – le plus important, le marché du travail. Les récessions, presque par définition, entraînent des pertes d’emplois et une augmentation du chômage. Et les augmentations du chômage, même assez faibles, signalent presque toujours une récession.

Le nombre d’offres d’emploi non pourvues a légèrement diminué par rapport aux records de la fin de l’année dernière, selon les données du site de carrière Indeed. Les dépôts à l’assurance-chômage, indicateur des licenciements, ont un peu augmenté ces dernières semaines. Si ces tendances se poursuivent, une récession semblera plus probable, a déclaré Aneta Markowska, économiste financière en chef pour Jefferies, une banque d’investissement.