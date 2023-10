Washington a déployé des forces à travers le Moyen-Orient alors qu’Israël prépare une attaque terrestre sur l’enclave palestinienne. Un haut responsable du Hamas a déclaré que le groupe militant palestinien était surpris par la réaction américaine aux récentes violences à Gaza, suggérant que les États-Unis pourraient entrer dans le combat après avoir envoyé des milliers de soldats et deux porte-avions dans la région. Dans une interview accordée au Financial Times publiée vendredi, Ali Barakeh, membre de la direction politique du Hamas basé au Liban, a déclaré que le groupe “Je ne m’attendais pas à autant de réponse” des États-Unis.

« Une réponse israélienne ? Oui, nous nous y attendions. » il a dit. “Mais ce à quoi nous assistons maintenant, c’est l’entrée des États-Unis dans la bataille, et nous ne l’avions pas prévu.”

Washington a fait d’importantes démonstrations de force au Moyen-Orient depuis l’attaque meurtrière du Hamas contre Israël le 7 octobre, déployant deux groupes de frappe de porte-avions en Méditerranée, ainsi qu’un navire d’assaut amphibie transportant 2 000 marins et marines. Les responsables américains ont déclaré que ces mesures visaient à dissuader les acteurs extérieurs de prendre part à la guerre à Gaza. En savoir plus

Israël retarde l’invasion de Gaza pour donner du temps aux États-Unis – WSJ

Jeudi, le Pentagone a déclaré avoir mené des frappes aériennes sur deux installations dans l’est de la Syrie qui seraient utilisées par le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien et “affilié” groupes, affirmant que l’opération était en “auto défense” suite à une série d’attaques à la roquette contre les troupes américaines. Alors que la mission a souligné l’intensification de l’action militaire américaine dans la région, les responsables ont souligné qu’il s’agissait d’une « séparé et distinct » des hostilités avec le Hamas. Les Forces de défense israéliennes ont bombardé la bande de Gaza avec des frappes aériennes en réponse à l’attaque du Hamas au début du mois, qui a coûté la vie à quelque 1 400 personnes, selon des responsables israéliens. Depuis, plus de 7 000 Palestiniens auraient été tués au cours des semaines de bombardements de Tsahal, Israël préparant actuellement une importante opération terrestre destinée à éliminer le Hamas. LIRE LA SUITE : Les États-Unis « ne seront pas épargnés » si la guerre entre Israël et le Hamas s’intensifie – Iran Barakeh a poursuivi en affirmant que le groupe militant comptait au moins 40 000 combattants dans ses rangs, et que la plupart étaient basés dans de vastes réseaux de tunnels construits sous Gaza. « Nous nous sommes préparés à une offensive terrestre » a-t-il ajouté, expliquant que le complexe souterrain est approvisionné pendant des mois.