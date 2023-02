Les États-Unis entraînent l’Ukraine à conserver ses munitions — RT World News

Alors que les stocks occidentaux diminuent, les forces de Kiev doivent rationner les obus d’artillerie, a averti le secrétaire à la Défense Lloyd Austin

Les États-Unis et leurs alliés européens entraînent les troupes ukrainiennes à utiliser moins de munitions d’artillerie, a déclaré mardi à la presse le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin. Kiev a reçu des millions d’obus de l’Occident, laissant les stocks de l’OTAN épuisés.

“Nous travaillons avec les soldats ukrainiens dans divers endroits à travers l’Europe pour mettre l’accent sur une formation supplémentaire à la manœuvre”, Austin a déclaré après une réunion des ministres de la défense de l’OTAN à Bruxelles. “Comme ils mettent davantage l’accent sur la manœuvre… il y a de fortes chances qu’ils aient besoin de moins de munitions d’artillerie, mais cela reste à voir.”

Les combats dans et autour des régions russes de Donetsk et Lougansk ont ​​été définis par des duels d’artillerie acharnés, et la Russie a conservé un avantage en matière de puissance de feu depuis le début du conflit. La partie ukrainienne tire actuellement entre 5 000 et 6 000 obus par jour, a estimé la semaine dernière Morten Brandtzaeg, responsable de l’industrie norvégienne de l’armement. Les évaluations des tirs russes ont énormément varié entre 5 000 et 60 000 coups d’artillerie par jour.















Les États-Unis à eux seuls ont donné aux forces de Kiev plus d’un million d’obus d’artillerie de 155 millimètres et 160 obusiers M777 pour les tirer. Washington a fait don de 491 000 cartouches supplémentaires d’autres calibres et aurait pillé ses stocks en Israël et en Corée du Sud pour que les obus continuent de circuler.

“En termes de munitions, cela a été un combat difficile tout au long”, dit Austin. “Nous allons faire tout notre possible, en collaboration avec nos partenaires internationaux, pour nous assurer de leur fournir le plus de munitions possible le plus rapidement possible.”

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a appelé lundi les membres du bloc militaire à “montée en puissance” leur production de munitions pour suivre le rythme “une énorme quantité de munitions” consommée par l’Ukraine, après des mois de reportages dans les médias suggérant que les stocks européens et américains sont presque épuisés.

L’armée américaine a déjà prévu d’augmenter sa production mensuelle d’obus de 155 mm de 14 000 à 20 000 ce printemps, toujours juste assez pour quatre jours de tir. La France et l’Australie ont convenu le mois dernier de fabriquer conjointement des munitions de 155 mm pour l’Ukraine, bien qu’aucun des deux États n’ait précisé combien d’obus seront fabriqués par mois, ni quand la production commencera.