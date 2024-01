Les États-Unis enregistrent plus de 80 décès liés aux conditions météorologiques alors que le froid dangereux persiste

Il y a eu 83 décès confirmés liés aux intempéries liés au la météo hivernale de la semaine dernièreselon un décompte de CBS News, alors même que le froid dangereux continue de toucher le pays.

Le ministère de la Santé du Tennessee a confirmé 19 décès liés aux conditions météorologiques, et les responsables de l’Oregon en ont confirmé 16, dont trois adultes décédés lorsqu’un arbre est tombé sur leur voiture. Un bébé dans le véhicule a survécu, a rapporté CBS News précédemment.

D’autres décès ont été signalés dans l’Illinois, la Pennsylvanie, le Mississippi, l’État de Washington, le Kentucky, le Wisconsin, New York, le New Jersey et plus encore.

Certains décès font toujours l’objet d’une enquête pour confirmer qu’ils sont liés aux conditions météorologiques. Cela comprend une personne tuée dans un accident de voiture à cinq dans le Kentucky et quatre décès dans l’Illinois, dont deux causés par un accident de voiture. Certains États ont averti les conducteurs de redoubler de prudence sur les routes pendant le gel profond. Les autorités du Mississippi ont demandé à ses habitants de « faire attention à la présence de verglas sur les routes et de conduire uniquement si nécessaire ».

Les conditions météorologiques dangereuses se sont poursuivies aux États-Unis ce week-end. Des dizaines de millions de personnes étaient confrontées samedi à un froid glacial et à des températures inférieures à la moyenne, et la moitié orientale du pays connaîtra probablement l’un des temps les plus froids jamais enregistrés cette saison, avec des refroidissements éoliens dangereux et des avertissements de gel sévère s’étendant jusqu’au nord de la Floride.

Les conditions neigeuses et glaciales devraient persister au début de la semaine prochaine, selon les prévisionnistes.

“L’air arctique se combinera avec l’humidité du golfe pour créer un désordre glacial de l’Oklahoma à l’Illinois. Les voyages seront dangereux lundi”, a déclaré samedi Molly McCollum, météorologue pour The Weather Channel.

En milieu de semaine, une tendance au réchauffement est attendue. Selon La Chaîne Météo prévisionl’air chaud et la pluie créeront un dégel qui pourrait entraîner un risque d’inondation dans le Midwest et le Nord-Est.

À restez en sécurité par temps froidles experts recommandent de se superposer si vous devez sortir, de faire preuve de prudence lorsque vous utilisez des appareils comme les radiateurs et de garder un œil sur les symptômes de maladies graves comme l’hypothermie.

Sur la côte ouest, l’Oregon reste sous état d’urgence après que des tempêtes de verglas meurtrières ont frappé la région, laissant plus de 45 000 clients sans électricité. D’autres pannes de courant ont été signalées en Pennsylvanie, en Californie, au Nouveau-Mexique et en Indiana.

