Les États-Unis ont enregistré leur plus grand nombre de morts par jour dans le COVID-19.

Le décompte de l’Université Johns Hopkins a montré mercredi que 3054 personnes supplémentaires étaient décédées du nouveau coronavirus en 24 heures.

Le chiffre a battu le sombre record précédent de 2769 établi au début de mai et est maintenant le plus grand nombre de morts en une seule journée au monde.

Le pays est le plus touché au monde avec plus de 289 000 décès et plus de 15,3 millions de cas confirmés depuis le début de la pandémie.

Au cours des deux dernières semaines, les États-Unis ont dépassé à plusieurs reprises 2000 décès liés au COVID par jour, rivalisant avec les chiffres observés dans les premiers jours de la pandémie.

Les autorités américaines ont averti qu’un pic de décès allait survenir après que des millions de personnes aient voyagé à travers le pays pour les vacances de Thanksgiving le mois dernier, ignorant les appels à rester à la maison pour ralentir la propagation du virus.

La Californie, où quelque 33 millions de personnes étaient de nouveau placées en lock-out cette semaine, a enregistré plus de 30000 cas mercredi – le décompte le plus élevé sur 24 heures dans un État américain, selon le Covid Tracking Project.

Dans un message vidéo mercredi, le président élu Joe Biden a averti que le pays était « dans un hiver très sombre ».

«Les choses pourraient bien empirer avant de s’améliorer», a-t-il ajouté, soulignant que même si un vaccin est en route, il faudra du temps pour le distribuer à travers le pays.

Le comité des vaccins de l’agence nationale pour la sécurité alimentaire et pharmaceutique (FDA) se réunit jeudi pour discuter de l’opportunité d’approuver une autorisation d’utilisation d’urgence pour le vaccin développé par Pfizer et BioNTech.

Le vaccin a déjà été approuvé par les autorités britanniques et canadiennes.