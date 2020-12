Le nombre d’Américains hospitalisés pour COVID-19 a atteint un niveau record pour la septième journée consécutive samedi alors que le nombre total de cas dans le pays a augmenté de plus de 16 millions.

Il y a maintenant 108487 patients COVID-19 dans les hôpitaux à travers les États-Unis, selon le Projet de suivi COVID-19, mettant encore plus de pression sur les unités de soins intensifs déjà en difficulté du comté.

Samedi, la Californie a établi un nouveau record du plus grand nombre de nouveaux cas quotidiens signalés dans tous les États, avec 223 365 nouveaux cas signalés dans tout le pays.

Les décès quotidiens ont chuté pour le deuxième jour de 2749 à 2477. Plus tôt cette semaine, les États-Unis ont enregistré plus de 3 000 décès quotidiens pour la première fois.

Malgré la baisse des décès, la moyenne sur 7 jours pour les trois paramètres qui marquent la gravité de l’épidémie dans le pays – nouveaux cas, nouveaux décès et hospitalisations globales – ont tous battu de nouveaux records pour la troisième journée consécutive.

L’augmentation des hospitalisations et la pression qu’elle exerce sur les unités de soins intensifs ont été mises en évidence dans les nouvelles cartes du projet de suivi COVID, qui montrent l’augmentation spectaculaire du pourcentage de lits en unité de soins intensifs occupés par les patients COVID-19 au cours de la dernière semaine de novembre par rapport au la semaine dernière en août.

Les nouveaux records ont été battus lorsque Pfizer Inc a déclaré samedi que les premiers vaccins COVID-19 étaient en cours de préparation pour être expédiés depuis le site de la société à Kalamazoo, au Michigan.

Les responsables ont déclaré qu’ils atteindraient les hôpitaux et d’autres sites à travers les États-Unis d’ici lundi matin.

Les cas de virus ont augmenté dans une grande partie des États-Unis, provoquant un nombre record de décès ces derniers jours et renforçant les craintes pour le système de santé du pays.

Sur la base de la date publiée sa semaine par le ministère de la Santé et des Services sociaux, COVID Tracking Project a révélé les régions du pays avec le plus grand nombre de patients COVID-19 dans l’USI.

Ils ont également pu comparer ces totaux aux chiffres à la fin de la deuxième vague de coronavirus en août, mettant en évidence la hausse inquiétante de personnes comme Texas et Nouveau-Mexique.

À la fin du mois d’août, il a été démontré que les unités de soins intensifs du sud et de la Californie étaient sous tension, certains signalant déjà que près de 100% des patients de l’unité de soins intensifs avaient été admis avec le COVID-19.

Cependant, au cours de la dernière semaine de novembre, ces pics troublants pourraient être observés dans tout le pays, en particulier dans le sud-ouest et le nord-est où les mois d’hiver ont apporté plus de cas.

Une carte du projet COVID Tracking montre le nombre élevé de patients en soins intensifs à travers le pays

Le Texas et le Nouveau-Mexique ont été les plus durement touchés par l’augmentation du nombre de patients atteints de COVID-19 en USI, comme illustré ci-dessus

«Sur dix HHR qui ont connu l’augmentation la plus drastique du taux d’occupation des patients atteints du COVID-19, la moitié se trouvent dans le sud-ouest des États-Unis; dit le projet de suivi COVID.

«Trois de ces régions se trouvent au Texas, à la frontière du Nouveau-Mexique: Amarillo (une augmentation de 70,9 points de pourcentage), El Paso (une augmentation de 53,8 points de pourcentage) et Lubbock (une augmentation de 47,7 points de pourcentage).

« En revanche, un seul HRR sur toute la côte Est était représenté dans le top dix: Providence, Rhode Island, avec une augmentation de 51,2 points de pourcentage au cours de cette période », a-t-il ajouté.

Alors que le monde devait bientôt franchir le seuil sombre de 1,6 million de décès, 1,1 million de nouveaux cas ont été confirmés aux États-Unis au cours des cinq derniers jours et un nombre de morts proche de 300 000.

Selon le COVID Tracking Project, samedi, 13 États ont signalé plus de 5000 nouveaux cas.

Cinq États de ces États ont enregistré plus de 10 000 nouveaux cas – Floride, New York, Ohio, Pennsylvanie et Texas – tandis que la majorité des 24 États ont signalé entre 1 000 et 5 000 cas.

La flambée des cas continue de s’aggraver en Californie, en particulier, qui a signalé 35 729 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures.

C’était un nouveau dossier quotidien pour n’importe quel État du pays.

L’État, le plus peuplé du pays, compte désormais plus de personnes hospitalisées que tout autre État à tout moment depuis New York en avril.

Les responsables de la santé publique californienne affirment que le nombre de lits disponibles dans les unités de soins intensifs dans la vaste vallée de San Joaquin est tombé à zéro pour la première fois samedi.

Juste un jour plus tôt, la capacité de l’USI dans la région composée de 12 comtés était de 4,5 pour cent.

La nouvelle survient alors que les unités de soins intensifs se remplissent à travers la Californie au milieu des cas de COVID-19 en augmentation. La semaine dernière, la vallée de San Joaquin et l’énorme région du sud de la Californie ont reçu l’ordre de suivre les règles anti-COVID-19 les plus strictes dans le cadre d’un nouvel ordre de rester à la maison.

Le débordement des unités de soins intensifs a été un facteur majeur dans la décision du gouverneur Gavin Newsom de mettre en œuvre le nouvel ordre.

Pourtant, l’espoir est venu samedi lorsque Pfizer a annoncé que ses vaccins COVID-19 étaient en cours de préparation pour être expédiés à travers le pays après avoir reçu l’approbation d’urgence de la FDA vendredi soir.

Ils seront distribués par le département américain de la Défense en partenariat avec des agences du HHS dans des installations désignées par le gouvernement à travers le pays, a déclaré Pfizer.

Les camions seront déployés dimanche matin alors que les compagnies maritimes livrent le vaccin à près de 150 centres de distribution à travers les États-Unis.

Pendant ce temps, le président Donald Trump n’a pas publiquement reconnu le nombre record de décès, d’hospitalisations et de cas de coronavirus cette semaine.

Il a salué le vaccin mais n’a fait aucune mention du bilan que le virus a causé.

Il y a maintenant plus de 16 millions de cas de coronavirus aux États-Unis et le nombre de morts s’élève à 297 789.