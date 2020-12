Les États-Unis ont enregistré un nombre record de décès et de cas quotidiens alors que la crise du COVID s’aggrave dans le pays.

Le nombre d’Américains hospitalisés en raison du COVID-19 a dépassé 100000 pour la première fois mercredi, le pays enregistrant quelque 200000 nouveaux cas par jour, selon le COVID Tracking Project.

Avec 2 700 décès par jour, le pays compte aujourd’hui plus de 270 000 décès et 13,9 millions de cas. Les responsables préviennent que ces chiffres augmenteront en particulier avec des millions d’Américains rentrant chez eux après le week-end de Thanksgiving.

«La réalité est que décembre et janvier et février vont être des temps difficiles. Je crois en fait qu’ils vont être la période la plus difficile de l’histoire de la santé publique de ce pays », a déclaré mercredi le Dr Robert Redfield, chef des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Bon nombre des plus grandes flambées se produisent actuellement dans le Midwest du pays, certains États enregistrant des milliers de cas par jour.

«Alors que nous siégeons ici aujourd’hui, 90% de nos hôpitaux dans ce pays se trouvent en fait dans ce que nous appelons l’une des zones chaudes de la zone rouge, donc à risque d’augmentation des hospitalisations et susceptibles d’avoir un impact négatif sur la capacité hospitalière. 90% de l’ensemble des nos établissements de soins de longue durée se trouvent maintenant dans ce que nous appelons des zones de transmission élevée », a déclaré M. Redfield.

Certaines villes ont rétabli des mesures strictes face à l’augmentation des cas.

Notamment, la ville de New York a décidé de fermer les écoles en novembre lorsque le taux de positivité au COVID-19 a dépassé 3%, mais a progressivement ramené les étudiants à l’apprentissage en personne.

Certains Américains de retour de Thanksgiving ont été confrontés à de nouvelles restrictions. Le comté de Los Angeles a émis une nouvelle ordonnance de séjour à la maison interdisant les rassemblements.

Au niveau de l’État, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré que «si ces tendances se poursuivent, nous devrons prendre des mesures beaucoup plus dramatiques, sans doute drastiques».

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré plus tôt cette semaine que la crise aux États-Unis ne «se retournerait pas soudainement».

«Il est donc clair que dans les prochaines semaines, nous allons avoir le même genre de choses. Et peut-être même deux ou trois semaines plus tard … nous pourrions voir une montée subite sur une vague », a déclaré Fauci.