Les États-Unis enregistrent des cas record de syphilis alors que les coupes budgétaires menacent d’aggraver l’épidémie

Les taux de syphilis ont continué d’augmenter, atteignant des niveaux que le pays n’a pas vu depuis 1950, selon de nouvelles données fédérales publiées mardi.

Selon le rapport des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), les cas de syphilis ont augmenté de 17 pour cent au cours de l’année écoulée et de 80 pour cent au cours des cinq dernières années. Alors que le Congrès s’apprête à réduire le financement des travailleurs qui luttent contre les infections sexuellement transmissibles, les experts préviennent que l’épidémie record n’est pas susceptible de diminuer.

« L’IST [sexually transmitted infection] le domaine a atteint un point critique. Nous savons depuis longtemps que ces infections sont courantes, mais nous n’avons pas été confrontés à des effets aussi graves de la syphilis depuis des décennies », a déclaré Laura Bachmann, directrice par intérim de la division MST du CDC, dans un communiqué.

« Les récentes urgences de santé publique ont détourné les ressources des programmes et menacé la santé de ceux qui étaient déjà touchés de manière disproportionnée par les IST. Nous devons agir maintenant pour recoller les morceaux », a déclaré Bachmann.

Plus de 2,5 millions de cas de syphilis, de gonorrhée et de chlamydia ont été signalés aux États-Unis en 2022, bien que les autorités soient très alarmées par les épidémies de syphilis et de syphilis congénitale.

Les cas de gonorrhée signalés ont diminué pour la première fois depuis au moins une décennie, tandis que les cas de chlamydia signalés sont restés stables. Mais le rapport indique qu’il n’est pas clair si 2022 a marqué un véritable déclin ou simplement un changement dans les rapports et les tests.

La syphilis a été presque éradiquée dans les années 1990 aux États-Unis, mais elle est revenue en force en grande partie à cause d’années de sous-financement de la santé publique, ainsi que de taux croissants de consommation de substances et de crise de santé mentale.

Le CDC a signalé 207 255 cas de syphilis dans presque tous les groupes démographiques et régions en 2022, y compris les nouveau-nés. En novembre, les responsables de la santé ont signalé une augmentation inquiétante de la syphilis congénitale, lorsqu’une infection non traitée chez un parent est transmise à un nourrisson lors de l’accouchement.

Selon le CDC, plus de 3 700 nourrissons sont nés avec la syphilis en 2022, soit le niveau le plus élevé depuis au moins 30 ans et une multiplication par dix au cours de la dernière décennie. C’est une maladie qui touche les États rouges et bleus : le Texas, la Californie, l’Arizona, la Floride et la Louisiane représentaient 57 % de tous les cas de syphilis congénitale signalés en 2022.

Les cas de syphilis primaire et secondaire – les stades les plus contagieux de la maladie – ont augmenté de 10 pour cent en 2022 et de 68 pour cent depuis 2018.

La syphilis pendant la grossesse peut entraîner une mortinatalité, une fausse couche, la mort du nourrisson et des problèmes médicaux permanents pour la mère et le bébé. La maladie est facilement évitable si les gens peuvent être atteints grâce au dépistage et au traitement.

Cependant, les responsables de la santé publique ont déclaré qu’ils craignaient de ne pas disposer des ressources nécessaires pour lutter contre cette flambée. Les services de santé se remettent encore de la pandémie de COVID-19 et de l’épidémie de mpox, et le Congrès s’apprête à récupérer 400 millions de dollars de fonds destinés au personnel de santé publique dans le cadre de l’accord sur le plafond de la dette entre le président Biden et les dirigeants du Congrès.

« Il ne fait aucun doute que pendant la pandémie, la santé publique était occupée à faire beaucoup d’autres choses et nous avons détourné beaucoup de personnes, de ressources et d’attention… et cela nous a probablement fait perdre du terrain par rapport aux progrès que nous avons réalisés. “, a déclaré Scott Harris, responsable de la santé de l’État de l’Alabama.

La Coalition nationale des directeurs des MST a constaté que les États devraient licencier environ 800 spécialistes en intervention contre les maladies si le Congrès n’empêche pas les coupes budgétaires de prendre effet.

« Ce que le HHS dit que nous devons faire, ce que le CDC dit que nous devons faire… des tests rapides, l’accès aux personnes dans des contextes alternatifs et dans des endroits comme les prisons, tout cela est tout à fait exact. Mais les communautés ne peuvent pas donner suite à ces conseils sans financement et sans personnes pour le faire », a déclaré Elizabeth Finley, porte-parole du NCSD.

Harris a déclaré que l’Alabama perdrait environ 24 membres du personnel de première ligne qui travaillent directement avec les patients cherchant un traitement pour les IST, ce qui pose un problème pour un État rural avec une importante population noire.

Les minorités raciales et ethniques sont touchées de manière disproportionnée par la syphilis. Les Noirs américains représentaient environ 30 pour cent des cas de syphilis primaires et secondaires, mais les Amérindiens/autochtones de l’Alaska avaient les taux les plus élevés avec 67 cas pour 100 000 habitants.

« Les Noirs américains et les Noirs d’Alabam sont touchés de manière disproportionnée par les IST. Les personnes à faible revenu sont touchées de manière disproportionnée par les IST. Certes, il existe de nombreux Alabamiens noirs à faible revenu, qui semblent alors être en danger… et nous sommes donc très préoccupés par ce que l’avenir leur réserve », a déclaré Harris.