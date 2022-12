Les États-Unis enregistrent 100 millions de cas de Covid mais plus de 200 millions d’Américains l’ont probablement eu

Les États-Unis ont officiellement enregistré plus de 100 millions de cas mardi, soit un peu moins d’un tiers de la population totale, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention. Les données ne sont pas parfaites et probablement un énorme sous-dénombrement du nombre réel d’infections, selon les scientifiques. Bien qu’il compte les personnes qui ont été testées positives plus d’une fois ou qui ont attrapé Covid plusieurs fois, il ne capture pas le nombre de patients Covid qui étaient asymptomatiques et n’ont jamais testé ou testé à domicile et ne l’ont pas signalé.

Covid-19 a facilement infecté plus de 200 millions de personnes aux États-Unis seulement depuis le début de la pandémie – certaines personnes plus d’une fois. Le virus continue d’évoluer vers des variantes plus transmissibles qui évitent l’immunité contre la vaccination et les infections antérieures, ce qui rend la transmission incroyablement difficile à contrôler alors que nous entrons dans la quatrième année de la pandémie.

Les États-Unis ont enregistré plus de 100 millions de cas de Covid-19 officiellement diagnostiqués et signalés cette semaine, mais le nombre d’Américains qui ont réellement eu le virus depuis le début de la pandémie est probablement plus du double. .

Le Dr Tom Frieden, ancien directeur du CDC sous l’administration Obama, estime que les données rapportées reflètent moins de la moitié du total réel.

“Il y a eu au moins 200 millions d’infections aux États-Unis, donc c’est une petite partie d’entre elles”, a déclaré Frieden. “La question est vraiment de savoir si nous serons mieux préparés pour Covid et d’autres menaces pour la santé à l’avenir, et le jury est encore très loin de cela”, a-t-il déclaré.

Le CDC estimé au printemps dernier que près de 187 millions de personnes aux États-Unis avait attrapé Covid au moins une fois jusqu’en février 2022, soit plus du double du nombre de cas officiellement signalés à l’époque. L’estimation était basée sur une enquête sur les données de laboratoires commerciaux qui a révélé qu’environ 58% des Américains avaient des anticorps à la suite d’une infection à Covid. L’enquête n’a pas tenu compte des réinfections ou des anticorps dus à la vaccination.

Le CDC a par la suite enregistré plus de 21 millions de cas confirmés de mars au 21 décembre de cette année, bien que ce soit une sous-estimation car les personnes qui utilisent des tests rapides à domicile ne sont pas prises en compte dans les données.

Les plus de 21 millions de cas confirmés supplémentaires en plus de l’estimation de février du CDC d’environ 187 millions d’infections totales donnent une estimation basse de plus de 208 millions d’infections depuis le début de la pandémie.

“Il est vraiment difficile d’arrêter ce virus, et c’est l’une des raisons pour lesquelles nous nous sommes concentrés sur les hospitalisations et les décès et pas seulement sur le comptage des cas”, a déclaré Jennifer Nuzzo, épidémiologiste et directrice du Pandemic Center de la Brown University School of Santé publique.

Les États-Unis ont fait des progrès significatifs depuis les jours les plus sombres de la pandémie. Les décès ont chuté d’environ 90% par rapport au pic pandémique de janvier 2021, lorsque plus de 3 000 personnes succombaient quotidiennement au virus avant la vaccination généralisée. Les admissions quotidiennes à l’hôpital ont diminué de 77 % par rapport à un pic de plus de 21 000 en janvier 2022 lors de la poussée massive d’omicron.

Malgré ces progrès, les décès et les hospitalisations restent obstinément élevés compte tenu de la disponibilité généralisée des vaccins et des traitements. Environ 400 personnes meurent encore chaque jour du virus et environ 5 000 sont admises quotidiennement à l’hôpital. Le virus circule toujours à ce qui aurait été considéré comme un niveau élevé au début de la pandémie, avec près de 70 000 cas confirmés signalés par jour en moyenne, un sous-dénombrement important en raison des tests à domicile.

Plus d’un million de personnes sont mortes aux États-Unis à cause de Covid depuis le début de la pandémie, plus que tout autre pays au monde.

“Je pense que les gens s’y sont endurcis”, a déclaré Frieden à propos du bilan de Covid. “Covid est une nouvelle mauvaise chose dans notre environnement, et il est susceptible d’être là pour le long terme. Nous ne savons pas comment cela va évoluer, s’il deviendra moins virulent, plus virulent – ​​il y a des années qui s’améliorent et s’aggravent. “

Le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, qui démissionne ce mois-ci, a déclaré que les États-Unis peuvent envisager la pandémie lorsque les hospitalisations et les décès de Covid diminuent à un niveau similaire au fardeau de la grippe.

Pour le premier, les deux virus circulent simultanément à des niveaux élevés. D’octobre à la première semaine de décembre, la grippe a tué 12 000 personnes tandis que Covid a fait plus de 27 000 morts au cours de cette période.

“Nous sommes toujours au milieu de cela – ce n’est pas fini”, a déclaré Fauci à l’émission de radio “Conversations on Health Care” en novembre. “Quatre cents morts par jour n’est pas un niveau acceptable. Nous voulons qu’il soit beaucoup plus bas que cela.”

Frieden a déclaré que 95% des personnes qui meurent de Covid ne sont pas à jour sur leurs vaccins et 75% des personnes qui bénéficieraient de l’antiviral Paxlovid ne le reçoivent pas.

“Nous devrions célébrer ces excellents outils dont nous disposons, mais nous ne faisons pas un bon travail pour les faire entrer dans les gens et cela sauverait non seulement des vies, mais réduirait les perturbations causées par Covid”, a-t-il déclaré.

Le Dr Ashish Jha, coordinateur du groupe de travail Covid de la Maison Blanche, a déclaré que les personnes qui sont à jour sur leurs vaccins et qui sont traitées lorsqu’elles ont une infection percée ne courent presque aucun risque de mourir de Covid à ce stade de la pandémie. Jha a appelé les Américains plus âgés en particulier, qui sont plus vulnérables aux maladies graves, à être renforcés afin d’être mieux protégés pendant les vacances.

“Il y a encore trop d’Américains plus âgés qui n’ont pas mis à jour leur immunité et qui ne se sont pas protégés”, a déclaré Jha aux journalistes à la Maison Blanche la semaine dernière.

Michael Osterholm, un épidémiologiste de premier plan, a déclaré que les nouvelles variantes de Covid constitueront la plus grande menace pour les progrès réalisés par les États-Unis en 2023.

La Chine a assoupli sa politique stricte de zéro Covid, qui visait à écraser les épidémies de virus, en réponse aux troubles sociaux généralisés au cours de l’automne. Les infections montent maintenant en flèche dans le pays, ce qui fait craindre que Covid ait désormais encore plus d’espace pour muter.

Le virus a continué à muter en des versions toujours plus transmissibles d’omicron au cours de l’année écoulée, en même temps que l’immunité contre la vaccination ou une infection antérieure s’est affaiblie.

“Nous voulons croire qu’après trois ans d’activité, toute l’immunité que nous aurions dû acquérir grâce à la vaccination ou à une infection antérieure devrait nous protéger”, a déclaré Osterholm, directeur du Center for Infectious Disease Research and Policy de l’Université du Minnesota. “Mais avec l’immunité décroissante et les variantes – nous ne pouvons pas dire cela.”