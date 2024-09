Les États-Unis enquêtent sur une éventuelle transmission interhumaine de la grippe aviaire – BNN Bloomberg

(Bloomberg) — Les autorités sanitaires américaines étudient sept personnes qui ont développé des symptômes de grippe après avoir été exposées à un patient atteint de la grippe aviaire du Missouri, ce qui soulève la possibilité d’une première transmission interhumaine de l’infection.

Aucun n’a été testé positif à la grippe aviaire et des travaux sont en cours pour déterminer s’ils possèdent des anticorps contre le virus qui se propage parmi les oiseaux et les vaches laitières aux États-Unis, ont indiqué vendredi les Centers for Disease Control and Prevention dans un communiqué.

Six étaient des agents de santé qui ont rencontré le premier Américain infecté par la grippe aviaire sans exposition préalable à un animal malade, et l’autre était un contact familial proche du patient. Tous ont développé de légers symptômes respiratoires après leur exposition.

L’un d’eux s’est révélé négatif pour la grippe aviaire et les autres n’ont pas été testés pour les infections actives car ils n’ont pas été identifiés assez rapidement pour le diagnostiquer définitivement ou l’exclure, a indiqué le CDC. Plus de 100 agents de santé ont été exposés à des degrés divers au patient du Missouri pendant son hospitalisation, a indiqué l’agence.

« Le CDC continue de surveiller de près les données disponibles provenant des systèmes de surveillance de la grippe, en particulier dans les États touchés, et il n’y a eu aucun signe d’activité grippale inhabituelle chez les personnes, y compris dans le Missouri », a indiqué l’agence.

Il y a eu 14 cas de grippe aviaire signalés aux États-Unis en 2024, y compris celui du Missouri signalé début septembre. La source de cette infection n’a pas encore été identifiée.

