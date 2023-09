Les États-Unis enquêtent sur un vol JetBlue après que de graves turbulences en ont blessé huit

Le National Transportation Safety Board a annoncé avoir ouvert une enquête sur un vol JetBlue qui a connu lundi de graves turbulences soudaines, blessant sept passagers et un membre d’équipage.

L’incident s’est produit lundi sur le vol JetBlue 1256, un Airbus A320, près de la Jamaïque, alors qu’il était en route entre Guayaquil, en Équateur, et Fort Lauderdale, en Floride, a indiqué le conseil d’administration.

JetBlue a déclaré que les sept clients et un membre de l’équipage à bord avaient été accueillis par du personnel médical et transportés à l’hôpital pour évaluation et traitement, et que le vol avait atterri en toute sécurité.

Le vol JetBlue 1256 était parti de Guayaquil, en Équateur, et se dirigeait vers l’aéroport international de Fort Lauderdale-Hollywood pour un atterrissage peu après 5 heures du matin lorsqu’il « a subi de graves turbulences soudaines à l’approche de la Floride », selon un communiqué de la compagnie aérienne.

La compagnie aérienne a déclaré qu’elle ne pouvait pas commenter la gravité des blessures. On ne savait pas dans l’immédiat si les blessés portaient la ceinture de sécurité. La compagnie aérienne a déclaré que l’avion bimoteur Airbus 320 avait été mis hors service pour inspection.

La Federal Aviation Administration (FAA) a déclaré qu’elle enquêtait également sur le vol. Les blessures graves dues aux turbulences restent rares, selon les données de la FAA. Au total, quatre passagers et 13 membres d’équipage ont été grièvement blessés lors de vols de passagers américains en 2022.

« JetBlue s’efforcera de soutenir nos clients et nos membres d’équipage », a déclaré un porte-parole de l’entreprise.