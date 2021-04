Les États-Unis enquêtent sur un éventuel incident d’énergie micro-ondes du «syndrome de La Havane» près de la Maison Blanche, selon les rapports.

L’attaque présumée a eu lieu près de l’Ellipse, qui est la pelouse juste au sud de la Maison Blanche, et a blessé un officier du Conseil national de sécurité.

L’une des attaques présumées aurait eu lieu près de la Maison Blanche Crédits: Getty

Un deuxième s’est produit dans une banlieue de Virginie en 2019 alors qu’un responsable de la Maison Blanche promenait son chien, a rapporté CNN.

Un porte-parole de la Maison Blanche a déclaré à The Hill que « la santé et le bien-être » des fonctionnaires sont une « priorité absolue » pour l’administration de Biden.

« Nous prenons très au sérieux tous les rapports d’incidents de santé de notre personnel », ont-ils ajouté.

« La Maison Blanche travaille en étroite collaboration avec les ministères et les agences pour faire face aux incidents de santé inexpliqués et assurer la sûreté et la sécurité des Américains servant dans le monde. »

Cela aurait pu être une possible attaque du syndrome de La Havane

Le porte-parole a ajouté que les incidents signalés étaient toujours en cours d’évaluation.

Des attaques présumées ont été documentées pour la première fois à La Havane en 2016, mais ont depuis touché des diplomates américains dans différents pays.

Ceux qui sont tombés malades auraient éprouvé des symptômes neurologiques tels que des vertiges et de l’insomnie.

L’année dernière, des scientifiques ont déclaré qu’ils soupçonnaient que les pesticides étaient un possible coupable des mystérieuses maladies dont souffraient les diplomates américains et canadiens.

Les dizaines de maladies signalées ces dernières années ont conduit les États-Unis et le Canada à réduire considérablement le personnel de leurs ambassades à Cuba.

Les scientifiques ont discuté de la possibilité que les symptômes soient causés par des produits chimiques utilisés pour fumiger contre les moustiques.

D’autres ont dit qu’ils pensaient que les diplomates avaient subi une sorte de véritables effets sur la santé, même si les causes restaient loin d’être claires.