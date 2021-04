« Notre préoccupation vis-à-vis de la classification est évidemment parce qu’elle protège les sources et les méthodes et qu’elle est essentielle à notre sécurité nationale », a ajouté Haines.

Plus tôt jeudi, la directrice du renseignement national Avril Haines a déclaré aux législateurs qu’elle travaillerait pour fournir au Congrès plus d’informations sur ces enquêtes après avoir été interrogée sur les attaques signalées. Mais elle était légère sur les détails car les informations sont classifiées.

En 2016, des diplomates américains et leur personnel de soutien en poste à La Havane ont rapporté avoir entendu des sons étranges, des pulsations constantes de pression dans leur tête et un certain nombre d’autres sensations physiques bizarres. Dans certains cas, les diplomates ont remarqué une forte détérioration de leur audition et de leur vision.

Les diplomates canadiens en mission à La Havane ont également signalé des symptômes similaires.

Les médecins enrôlés par le département d’État ont déclaré que les scintigraphies cérébrales de 21 membres du personnel américain touchés ont montré des changements structurels du cerveau qui n’avaient été identifiés ou liés à aucun trouble connu.

Le département d’État a progressivement évacué la plupart de son personnel diplomatique de La Havane d’ici 2018.