Les États-Unis enquêtent pour savoir si l’Iran a dispensé une formation avancée aux militants du Hamas

L’Iran verse environ 100 millions de dollars par an au Hamas, selon un rapport du Département d’État de 2020, et il a fourni une technologie et un savoir-faire qui ont permis au Hamas de se développer. son propre arsenal de roquettes à Gaza basées sur des conceptions iraniennes, ont déclaré d’anciens responsables et analystes.

Lors de son dernier conflit avec Israël, qui a duré 11 jours en 2021, le Hamas déchaîné 4 000 roquettes. Samedi, elle a tiré 2 500 roquettes, ce qui suggère qu’elle dispose désormais d’un stock encore plus important.

Le Hamas a également utilisé des drones pour endommager les stations de transmission cellulaire, limitant les communications, et pour détruire les tours de surveillance militaire, empêchant ainsi les soldats de surveiller la frontière, la frontière. New York Times signalé. Les drones ont également désactivé les mitrailleuses télécommandées qui constituaient un outil clé pour contrecarrer une attaque au sol.

Le Hamas s’est concentré sur l’assaut de plusieurs points d’entrée à la frontière israélienne, en publiant des vidéos de l’incursion tout en agitant des drapeaux, en conservant le territoire le plus longtemps possible et en tuant et en enlevant des Israéliens sans discernement pour « briser le sentiment de dissuasion et de sécurité d’Israël, puis négocier la libération des otages et les attirer dans le territoire ». une guerre terrestre sur votre territoire », a déclaré Levitt.

Pendant des années, les responsables iraniens se sont publiquement vantés de leur rôle dans l’armement du Hamas à Gaza et du Hezbollah, une milice et un parti politique soutenus par l’Iran au Liban.

Dans une interview en 2021, le général Amir Ali Hajizadeh, commandant de la force aérospatiale du Corps des Gardiens de la révolution islamique iranien, a déclaré que Gaza et le Liban étaient à l’avant-garde de la bataille contre Israël et que « tout ce que vous voyez de leur capacité de missiles a été soutenu ». par la République islamique d’Iran.

« Au lieu de leur donner un poisson ou de leur apprendre à attraper un poisson », il a dit« Nous avons appris à nos alliés et amis comment fabriquer un crochet et ils possèdent désormais des capacités et des technologies de missiles ».

Les relations de l’Iran avec le Hamas remontent au début des années 1990, lorsque le groupe a pris de l’importance à Gaza. L’Iran a accueilli ses dirigeants lors de conférences à Téhéran dans le but de promouvoir une ligne dure alternative au Fatah, le parti palestinien engagé à l’époque dans les pourparlers de paix israélo-arabes. Les responsables iraniens ont invité les militants du Hamas dans des camps d’entraînement mis en place pour les mandataires de Téhéran dans la région.

Après avoir initialement fourni au Hamas des armes introduites clandestinement à Gaza, l’Iran a aidé le groupe à fabriquer localement ses propres roquettes, basées sur des conceptions et des technologies iraniennes, selon des experts en sécurité.

Des membres du Hezbollah et du Corps des Gardiens de la révolution islamique iraniens ont enseigné aux ingénieurs du Hamas comment fabriquer des roquettes à courte portée à partir de matériaux courants tels que du sucre et des pipes, a déclaré Ido Levy du Washington Institute for Near East Policy. En 2012, le Hamas tirait des Fajr-5 iraniens à longue portée. fusées à Tel-Aviv et à Jérusalem.

Depuis lors, le Hamas a fait des progrès constants dans sa capacité à lancer rapidement un grand nombre de roquettes et à frapper des cibles jusqu’à 45 milles de distance.

« Une grande partie des tirs du Hamas sur Israël sont basés sur la technologie iranienne, mais ils ne sont pas nécessairement fabriqués en Iran en soi », a déclaré Kenneth Katzman, chercheur principal au Centre Soufan, un groupe à but non lucratif qui se concentre sur les questions de sécurité mondiale et ancien chercheur. analyste principal au Congressional Research Service. « L’Iran transférait de la technologie au Hamas depuis très longtemps. »

En lançant de grandes volées de roquettes, le Hamas a tenté de submerger le système de défense aérienne israélien Iron Dome, conçu pour abattre des roquettes à basse altitude. Même si le système Iron Dome s’est révélé largement efficace, « certains d’entre eux réussissent inévitablement », a déclaré Levy, du Washington Institute for Near East Policy.

Pendant des décennies, l’Iran a cultivé le Hamas, le Hezbollah et d’autres mandataires dans toute la région, du Liban au Yémen, pour contrer les pays dotés d’armées conventionnelles plus puissantes et pour forcer ses ennemis à réfléchir à deux fois avant d’attaquer l’Iran, disent les experts. Dans certains cas, ils ont enseigné à différents mandataires les mêmes stratégies et tactiques.

Les experts ont déclaré que l’attaque du Hamas contre Israël ressemblait de façon frappante aux tactiques utilisées par la milice du Hezbollah au Liban. C’était « tout droit sorti du manuel du Hezbollah », a déclaré Levitt.