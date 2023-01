Les États-Unis engagent 3 milliards de dollars dans le plus grand paquet défensif pour l’Ukraine à ce jour pour changer de “dynamique sur le champ de bataille”

Washington a engagé vendredi le plus grand programme d’aide défensive à l’Ukraine après avoir promis 3 milliards de dollars d’aide supplémentaire à la sécurité alors qu’il cherche à changer la “dynamique sur le champ de bataille”.

Le dernier pack de retrait comprend une gamme de véhicules militaires pour le combat comme 50 véhicules de combat Bradley, 100 véhicules blindés de transport de troupes, 55 véhicules protégés contre les embuscades résistants aux mines et 138 véhicules à roues polyvalents à haute mobilité.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a supplié à plusieurs reprises les alliés occidentaux d’envoyer ses troupes avec des chars alors que la guerre terrestre brutale persiste dans les régions orientales de l’Ukraine, en particulier à Louhansk et Donetsk.

BIDEN ENVISAGE D’ENVOYER DES VÉHICULES DE COMBAT BRADLEY ALORS QUE L’UKRAINE PLAIDE POUR LES RÉSERVOIRS

Bien que le véhicule de combat Bradley ne soit pas techniquement classé comme un char, il s’agit d’un véhicule blindé propulsé sur chenilles, équipé d’une tourelle à rotation libre et d’une puissance de feu montée, et selon les responsables américains de la défense, il pourrait être utilisé à bon escient en Ukraine.

“C’est le bon moment pour nous de fournir cette capacité blindée. C’est le bon moment pour l’Ukraine de tirer parti de ses capacités pour changer la dynamique sur le champ de bataille”, a déclaré Laura Cooper, sous-secrétaire adjointe à la Défense pour la Russie, l’Ukraine et l’Eurasie. , a déclaré aux journalistes.

La principale différence entre le véhicule de combat Bradley et le char américain M1 Abrams est son blindage plus léger et sa capacité de canon.

Les chars, tout en contenant un blindage plus lourd et une puissance de tir à plus longue portée, transportent moins de troupes sur le champ de bataille et sont moins facilement manoeuvrables.

Cooper a reconnu que l’Ukraine avait encore besoin de chars, mais a soutenu que Kyiv devait être en mesure d’entretenir l’équipement coûteux pour qu’il soit utilisé efficacement.

“Nous sommes absolument d’accord sur le fait que l’Ukraine a besoin de chars”, a déclaré Cooper aux journalistes. “Nous devons être conscients des considérations d’entretien et de maintien en puissance des chars. Et certainement, nous savons que le char Abrams, en plus d’être un gros consommateur de gaz, est assez difficile à entretenir.”

Le responsable de la défense a déclaré qu’il faudrait quelques mois pour que les véhicules Bradley soient opérationnels sur le terrain et que les forces ukrainiennes se soient entraînées sur l’équipement.

ZELENSKYY EXHORTE LES CITOYENS RUSSES À S’OPPOSER À LA GUERRE APRÈS AVOIR REJETÉ LE CESSEZ-LE-FEU À POUTINE : “METTEZ FIN À L’AGRESSION DE VOTRE ÉTAT”

À peu près la valeur d’un bataillon de troupes, quelque 500 soldats seront formés à la fois au cours d’un mois.

18 autres obusiers et 18 “véhicules de soutien aux munitions” sont également inclus dans le dernier paquet – qui marque le 29e prélèvement que les États-Unis ont retiré de leurs stocks pour l’Ukraine.

Des centaines de milliers de diverses formes de munitions, d’obus d’artillerie et de mortiers ont également été approuvés, ainsi que davantage de systèmes de défense aérienne, de roquettes d’avion, de roquettes antiblindées

Des fusils de précision, des mitrailleuses, des munitions pour lance-grenades et des armes légères feront également leur chemin des États-Unis vers les lignes de front ukrainiennes.

“L’annonce d’aujourd’hui, le plus grand programme d’assistance à la sécurité en valeur totale que nous ayons engagé jusqu’à présent, reflète notre engagement durable à soutenir l’Ukraine”, a déclaré Cooper.

Le mois dernier, les États-Unis se sont engagés à envoyer un système de missiles sol-air Patriot pour aider les défenses aériennes de l’Ukraine – une annonce qui a été faite alors que la Russie bombardait continuellement les villes ukrainiennes et les infrastructures énergétiques lors de campagnes aériennes avant Noël.

La France est devenue le premier pays à s’engager à envoyer des chars à l’Ukraine au début du mois et jeudi, l’Allemagne a annoncé qu’elle enverrait des véhicules blindés de transport de troupes et un système de batterie de missiles de défense aérienne Patriot.

Une batterie Patriot comprend jusqu’à huit lanceurs, chacun pouvant contenir quatre missiles, selon l’Associated Press.

L’ensemble du système nécessiterait environ 90 soldats pour fonctionner et entretenir car il comprend un radar sophistiqué et une station de contrôle, ainsi que des ordinateurs et des générateurs – bien que seulement trois soldats soient réellement nécessaires pour déclencher le système.

Le système de missiles Patriot est la forme de défense aérienne la plus avancée que l’Occident ait jusqu’à présent engagée envers l’Ukraine.