Les États-Unis encouragent l’Ukraine à montrer à la Russie qu’elle est ouverte à la négociation

L’administration Biden encourage en privé les dirigeants ukrainiens à signaler une ouverture à négocier avec la Russie et à abandonner leur refus public de s’engager dans des pourparlers de paix à moins que le président Vladimir Poutine ne soit démis de ses fonctions, selon des personnes proches des discussions. La demande des responsables américains ne vise pas à pousser l’Ukraine à la table des négociations, ont déclaré ces personnes. Ils l’ont plutôt qualifiée de tentative calculée pour s’assurer que le gouvernement de Kyiv maintienne le soutien d’autres nations face à des circonscriptions hésitantes à alimenter une guerre pendant de nombreuses années à venir.

Les discussions illustrent à quel point la position de l’administration Biden sur l’Ukraine est devenue complexe, alors que les responsables américains s’engagent publiquement à soutenir Kyiv avec des sommes d’aide massives “aussi longtemps qu’il le faudra” tout en espérant une résolution du conflit qui, au cours des huit derniers mois, a fait peser un lourd tribut sur l’économie mondiale et fait craindre une guerre nucléaire.

Alors que les responsables américains partagent l’évaluation de leurs homologues ukrainiens selon laquelle Poutine, pour l’instant, n’est pas sérieux au sujet des négociations, ils reconnaissent que l’interdiction de pourparlers avec le président Volodymyr Zelensky a suscité des inquiétudes dans certaines parties de l’Europe, de l’Afrique et de l’Amérique latine, où la guerre est perturbatrice. les effets sur la disponibilité et le coût de la nourriture et du carburant se font le plus sentir.

“La fatigue de l’Ukraine est une réalité pour certains de nos partenaires”, a déclaré un responsable américain qui, comme d’autres interviewés pour ce rapport, s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter de conversations sensibles entre Washington et Kyiv.

Serhiy Nikiforov, un porte-parole de Zelensky, n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Aux États-Unis, les sondages montrent une érosion du soutien des républicains pour continuer à financer l’armée ukrainienne aux niveaux actuels, suggérant que la Maison Blanche pourrait faire face à une résistance après les élections de mi-mandat de mardi alors qu’elle cherche à poursuivre un programme d’assistance à la sécurité qui a fourni à l’Ukraine la plus grande somme annuelle de ce type. depuis la fin de la guerre froide.

Lors d’un voyage à Kyiv vendredi, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a déclaré que les États-Unis soutenaient une paix juste et durable pour l’Ukraine, et a déclaré que le soutien américain se poursuivrait indépendamment de la politique intérieure. “Nous avons pleinement l’intention de nous assurer que les ressources sont là autant que nécessaire et que nous obtiendrons des votes des deux côtés de l’allée pour que cela se produise”, a-t-il déclaré lors d’un briefing.

L’empressement pour une résolution potentielle de la guerre s’est intensifié alors que les forces ukrainiennes reprennent le territoire occupé, se rapprochant des zones prisées par Poutine. Celles-ci commencent par la Crimée, que la Russie a illégalement annexée en 2014, et comprennent des villes le long de la mer d’Azov qui lui fournissent désormais un «pont terrestre» vers la péninsule ukrainienne. Zelensky a juré de se battre pour chaque centimètre carré du territoire ukrainien.

Le diplomate vétéran Alexander Vershbow, qui a été ambassadeur des États-Unis en Russie et secrétaire général adjoint de l’OTAN, a déclaré que les États-Unis ne pouvaient pas se permettre d’être complètement « agnostiques » quant à la manière et au moment de conclure la guerre, étant donné l’intérêt des États-Unis à assurer la sécurité européenne et dissuadant de nouvelles agressions du Kremlin au-delà des frontières de la Russie.

“Si les conditions deviennent plus propices aux négociations, je ne pense pas que l’administration va être passive”, a déclaré Vershbow. “Mais ce sont finalement les Ukrainiens qui se battent, nous devons donc faire attention à ne pas les deviner.”

Alors que Zelensky a présenté des propositions pour une paix négociée dans les semaines qui ont suivi l’invasion de Poutine le 24 février, y compris la neutralité ukrainienne et un retour des zones occupées par la Russie depuis cette date, les responsables ukrainiens ont durci leur position ces derniers mois.

Fin septembre, suite à l’annexion par Poutine de quatre régions ukrainiennes supplémentaires à l’est et au sud, Zelensky a publié un décret déclarant « impossible » de négocier avec le dirigeant russe. “Nous négocierons avec le nouveau président”, a-t-il déclaré dans une allocution vidéo.

Ce changement a été alimenté par des atrocités systématiques dans les zones sous contrôle russe, notamment des viols et des tortures, ainsi que des frappes aériennes régulières sur Kyiv et d’autres villes, et le décret d’annexion du Kremlin.

Les Ukrainiens ont réagi avec indignation lorsque des étrangers ont suggéré de céder des zones de leur pays dans le cadre d’un accord de paix, comme ils l’ont fait le mois dernier lorsque le milliardaire Elon Musk, qui a aidé à fournir à l’armée ukrainienne des appareils de communication par satellite, a annoncé une proposition sur Twitter qui pourrait permettre à la Russie de consolider son contrôle sur certaines parties de l’Ukraine par référendum et donner au Kremlin la Crimée.

Ces dernières semaines, la critique ukrainienne des concessions proposées est devenue plus pointue, alors que les responsables dénoncent les «idiots utiles» en Occident qu’ils ont accusés de servir les intérêts du Kremlin.

“Si la Russie gagne, nous aurons une période de chaos : floraison de la tyrannie, guerres, génocides, courses nucléaires”, a déclaré le conseiller présidentiel Mykhailo Podolyak. a dit Vendredi. “Toute ‘concession’ à Poutine aujourd’hui – un accord avec le Diable. Vous n’aimerez pas son prix.

Les responsables ukrainiens soulignent qu’un accord de paix de 2015 dans la région orientale du Donbass – où Moscou a soutenu une campagne séparatiste – n’a donné à la Russie que du temps avant que Poutine ne lance son invasion à grande échelle cette année. Ils se demandent pourquoi tout nouvel accord de paix serait différent, arguant que la seule façon d’empêcher la Russie de revenir pour de nouvelles attaques est de vaincre son armée sur le champ de bataille.

La Russie, confrontée à une mauvaise position sur le champ de bataille, a proposé des négociations mais dans le passé s’est montrée peu disposée à accepter autre chose que la capitulation ukrainienne.

«Cyniquement, la Russie et ses partisans occidentaux tendent un rameau d’olivier. Ne vous y trompez pas : un agresseur ne peut pas être un pacificateur », a écrit Andriy Yermak, chef de l’administration présidentielle ukrainienne, dans un récent éditorial publié par le Washington Post.

Les responsables ukrainiens se demandent également comment ils peuvent mener des négociations avec les dirigeants russes qui croient fondamentalement au droit de Moscou à l’hégémonie sur Kyiv.

Poutine a continué de saper la notion d’une Ukraine souveraine et indépendante, y compris dans des remarques le mois dernier lorsqu’il a une fois de plus affirmé que les Russes et les Ukrainiens formaient un seul peuple et que la Russie pourrait être « le seul garant réel et sérieux de l’État, de la souveraineté et de la souveraineté de l’Ukraine ». intégrité territoriale.”

Alors que les responsables occidentaux sont également profondément sceptiques quant aux objectifs de la Russie, ils se sont irrités des sévères réprimandes publiques de l’Ukraine, car Kyiv reste entièrement dépendante de l’aide occidentale. Balayer les donateurs et exclure les pourparlers pourrait nuire à Kyiv à long terme, selon les responsables.

Les remarques maximalistes des deux côtés ont accru les craintes mondiales d’un conflit de plusieurs années couvrant la vie du dirigeant russe de 70 ans, dont l’emprise sur le pouvoir n’a fait que se resserrer ces dernières années. La guerre a déjà aggravé les difficultés économiques mondiales, contribuant à faire grimper les prix de l’énergie pour les consommateurs européens et provoquant une flambée des prix des matières premières qui a aggravé la faim dans des pays comme la Somalie, le Yémen et l’Afghanistan.

Aux États-Unis, la hausse de l’inflation en partie liée à la guerre a renforcé les vents contraires pour le président Biden et son parti avant les élections de mi-mandat du 8 novembre et ont soulevé de nouvelles questions sur l’avenir de l’aide américaine à la sécurité, qui s’est élevée à 18,2 milliards de dollars depuis le début de la guerre. Selon un sondage publié le 3 novembre par le Wall Street Journal, 48 % des républicains ont déclaré que les États-Unis en faisaient « trop » pour soutenir l’Ukraine, contre 6 % en mars.

Les progressistes au sein du Parti démocrate appellent à la diplomatie pour éviter une guerre prolongée, publiant mais rétractant plus tard une lettre appelant Biden à redoubler d’efforts pour rechercher “un cadre réaliste” pour l’arrêt des combats.

Les inquiétudes concernant un conflit plus long sont particulièrement saillantes dans les pays qui hésitaient déjà à peser de tout leur poids derrière la coalition dirigée par les États-Unis en faveur de l’Ukraine, soit en raison de liens avec Moscou, soit en raison de leur réticence à suivre Washington.

L’Afrique du Sud s’est abstenue lors d’un récent vote des Nations Unies qui a condamné les décrets d’annexion de la Russie, affirmant que le monde devait plutôt se concentrer sur la facilitation d’un cessez-le-feu et d’une résolution politique. Le nouveau président élu du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, a déclaré que Zelensky était aussi responsable de la guerre que Poutine.

Le Premier ministre indien Narendra Modi, qui a tenté de maintenir de bonnes relations avec Moscou et Kyiv, a offert son aide pour les pourparlers de paix lors d’un appel avec Zelensky le mois dernier. Il a été repoussé par le dirigeant ukrainien.

Zelensky lui a dit que l’Ukraine ne mènerait aucune négociation avec Poutine, mais a déclaré que l’Ukraine était “engagée dans un règlement pacifique par le dialogue”, selon un communiqué publié par le bureau de Zelensky. La déclaration a noté que la Russie avait délibérément sapé les efforts de dialogue.

Malgré le refus des dirigeants ukrainiens de parler à Poutine et leur vœu de lutter pour reprendre tout de l’Ukraine, les responsables américains disent qu’ils pensent que Zelensky approuverait probablement les négociations et finirait par accepter concessions, comme il l’avait suggéré au début de la guerre. Ils pensent que Kyiv tente de sécuriser autant de gains militaires que possible avant que l’hiver ne s’installe, alors qu’il pourrait y avoir une fenêtre pour la diplomatie.

Zelensky est confronté au défi de faire appel à la fois à une circonscription nationale qui a énormément souffert aux mains des envahisseurs russes et à un public étranger fournissant à ses forces les armes dont elles ont besoin pour combattre. Pour motiver les Ukrainiens au niveau national, Zelensky a promu la victoire plutôt que la colonisation et est devenu un symbole de défi qui a motivé les forces ukrainiennes sur le champ de bataille.

Alors que les membres du bloc de nations industrialisées du Groupe des Sept ont apparemment soutenu une vision ukrainienne de la victoire le mois dernier, approuvant un plan pour une “paix juste” comprenant d’éventuels paiements de réparation russes et des garanties de sécurité pour l’Ukraine, certains de ces mêmes pays voient un tournant potentiel si les forces ukrainiennes s’approchent de la Crimée.

Les informations faisant état d’un retrait russe de la ville méridionale de Kherson ont soulevé la question de savoir si les forces ukrainiennes pourraient éventuellement marcher sur la péninsule stratégique, ce que les responsables américains et de l’OTAN pensent que Poutine considère différemment des autres régions de l’Ukraine sous contrôle russe, et quel est probablement tout -un combat pour la Crimée signifierait pour les partisans de Kyiv en Occident.

Non seulement la Crimée est sous contrôle russe direct depuis plus longtemps que les zones saisies depuis février, mais elle est depuis longtemps le site d’une base navale russe et abrite de nombreux militaires russes à la retraite.

Illustrant l’élévation de la Crimée par la Russie, le Kremlin a répondu à une explosion le mois dernier sur un pont reliant la région à la Russie continentale – symbole de l’emprise de Moscou sur la péninsule – en lançant un barrage de missiles sur des villes ukrainiennes, dont Kyiv, mettant fin à une longue période de paix dans la capitale.

Entre-temps, les dirigeants ukrainiens continuent de télégraphier leur intention de viser la victoire totale, non seulement à leurs citoyens assiégés, mais à Moscou.

Zelenski dit à un intervieweur mercredi que la première chose qu’il ferait après la victoire de l’Ukraine dans la guerre serait de visiter une Crimée reconquise. “Je veux vraiment voir la mer”, a-t-il déclaré.