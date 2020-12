Meng a été arrêté en décembre 2018 et accusé de fraude bancaire et bancaire, et accusé d’avoir trompé les banques au sujet de la relation de Huawei avec une entreprise en Iran appelée Skycom, qui, selon les procureurs, est une filiale de Huawei. Les procureurs ont allégué que Huawei et Meng avaient induit les banques en erreur en compensant des millions de dollars de transactions avec Skycom en violation des sanctions américaines interdisant les transactions commerciales avec l’Iran.

Meng, la fille du fondateur Ren Zhengfei, est depuis emprisonnée dans un manoir de plusieurs millions de dollars à Vancouver.

Les pourparlers, rapportés pour la première fois par le Wall Street Journal, n’ont pas progressé au point qu’une offre ou un accord soit sur la table, selon ceux qui connaissent le sujet.

Le ministère de la Justice a refusé de commenter. Reid Weingarten, l’avocat de Meng, a également refusé de commenter.

Meng a été inculpé avec Huawei et deux affiliés après une enquête à long terme du ministère de la Justice. Les allégations ont été annoncées en janvier 2019, alors que la Chine et les États-Unis étaient dans une impasse économique face aux demandes du président Trump pour un accord commercial. Ils sont également venus lorsque Washington a pris un ton plus conflictuel avec Pékin, qui le voit comme un concurrent en termes de sécurité économique et nationale.

Huawei a longtemps été accusé de présenter un risque pour la sécurité nationale, les législateurs républicains et démocrates affirmant que le gouvernement chinois pourrait le forcer à utiliser son équipement de télécommunications à des fins d’espionnage. Huawei a nié les allégations. Mais l’administration Trump a fait un effort vigoureux et de plus en plus fructueux pour convaincre les Européens et autres alliés de s’abstenir d’utiliser des équipements Huawei dans leurs réseaux sans fil avancés.

Meng est au milieu d’une procédure d’extradition qui a également accru les tensions entre Ottawa et Pékin.

Dix jours après que le Canada a arrêté Meng à Vancouver à la demande de responsables américains demandant son extradition, la Chine a arrêté deux Canadiens, l’ancien diplomate Michael Kovrig et l’homme d’affaires Michael Spavor, et les a accusés d’avoir violé des secrets d’État, une action largement considérée comme des représailles. . La Chine a également mis deux Canadiens dans le couloir de la mort et bloqué certaines des importations agricoles du Canada, dont le colza.

Le premier ministre canadien Justin Trudeau, pris au piège entre les deux plus grands partenaires commerciaux de son pays, a fait face à des appels, y compris d’un ancien juge de la Cour suprême et de plusieurs anciens ministres des Affaires étrangères, pour rejeter le procès d’extradition contre Meng. espèrent que cela incitera la Chine à abandonner les deux Canadiens.

Mais il a rejeté les appels, décrivant le cas d’extradition de Meng comme une question d’application de la loi qui sera réglée par un système juridique dont l’indépendance vis-à-vis de l’intervention politique est «très chère aux Canadiens».

Meng a perdu sa première tentative légale de mettre fin au processus d’extradition en mai, lorsqu’un tribunal canadien a statué que les crimes que les États-Unis avaient déposés contre elle étaient également des crimes au Canada – un critère juridique majeur en vertu de la loi canadienne sur l’extradition.

Ses avocats canadiens tenteront ensuite de classer l’affaire en février, alors qu’ils devraient alléguer que ses droits ont été violés lorsqu’elle a été arrêtée à un aéroport de Vancouver. On s’attend également à ce qu’ils soutiennent que la cause contre elle est politiquement motivée et que le ministère de la Justice des États-Unis a fait des «inexactitudes et omissions importantes» dans ses commentaires aux fonctionnaires canadiens et au tribunal concernant les preuves contre elle.