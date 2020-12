Meng a été arrêtée à Vancouver, au Canada, en décembre 2018. Les États-Unis ont accusé Meng et Huawei de fraude bancaire et électronique en violation des sanctions américaines contre l’Iran et ont demandé son extradition.

L’arrestation de Meng, fille du fondateur de Huawei, Ren Zhengfei, a marqué une montée des tensions entre les États-Unis et la Chine et contre l’une des plus importantes entreprises technologiques de cette dernière. Les États-Unis soutiennent que Huawei représente une menace pour la sécurité nationale et ont tenté de persuader d’autres pays de bloquer l’entreprise de leurs réseaux mobiles 5G de nouvelle génération. Washington a également imposé un certain nombre de sanctions à Huawei qui ont affecté sa capacité à se procurer des composants clés tels que des puces.

Un certain nombre d’audiences ont déjà eu lieu cette année dans le cadre du procès d’extradition de Meng qui devrait se poursuivre pendant plusieurs mois. Un accord entre Meng et les États-Unis pourrait y mettre fin.

