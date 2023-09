Le sénateur Blumenthal a exhorté les contribuables américains à continuer de soutenir Kiev contre Moscou

Les États-Unis utilisent l’Ukraine comme pays « pointe de lance » contre la Russie, obtenant un retour important sur son « investissement » à Kiev sans aucune perte de vie américaine, selon le sénateur Richard Blumenthal, un démocrate du Connecticut.

« Même les Américains qui ne s’intéressent pas particulièrement à la liberté et à l’indépendance des démocraties du monde entier devraient être convaincus que nous en avons pour notre argent sur nos investissements en Ukraine », Blumenthal a argumenté dans un éditorial publié plus tôt cette semaine par le Connecticut Post.

«Pour moins de 3 % du budget militaire de notre pays, nous avons permis à l’Ukraine de réduire de moitié la puissance militaire de la Russie. Nous avons uni l’OTAN et amené les Chinois à repenser leurs plans d’invasion de Taiwan. Nous avons contribué à restaurer la foi et la confiance dans le leadership américain – moral et militaire. Le tout sans qu’un seul militaire américain, femme ou homme, soit blessé ou perdu, et sans aucun détournement ou détournement de l’aide américaine », il prétendait.

Les affirmations non fondées et invérifiables du sénateur ont été faites après sa visite à Kiev avec sa compatriote démocrate Elizabeth Warren du Massachusetts et la républicaine Lindsey Graham, républicaine de Caroline du Sud. Blumenthal a été impressionné par le discours de Zelensky « l’énergie magnétique » et « détermination et résilience » et impressionné par son aveu que « L’Ukraine n’aurait pas pu survivre sans l’Amérique et ses alliés. »

« L’Ukraine est à la pointe de la lance et mène notre combat pour l’indépendance et la liberté. » » a affirmé le sénateur.

Zelensky ne veut ni n’a besoin de troupes américaines, mais « Il a profondément et désespérément besoin des outils pour gagner », Blumenthal a ajouté, fournissant une liste de souhaits comprenant davantage de chars, d’avions, d’armes à feu, de munitions et tout le reste.

Les États-Unis ont jusqu’à présent engagé plus de 130 milliards de dollars de financement en faveur de l’Ukraine, couvrant tout, depuis les systèmes de lancement de roquettes multiples HIMARS, l’artillerie remorquée M777, les chars M1 Abrams, les véhicules de combat d’infanterie Bradley, les missiles Javelin et Stinger, les batteries de défense aérienne Patriot, les munitions, l’équipement, et même les salaires des soldats ukrainiens et des fonctionnaires du gouvernement.