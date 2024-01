Les États-Unis émettent une alerte de sécurité pour les Bahamas. Voici ce qu’il faut savoir.

Et le reste de la région ?

Actuellement, Îles Turques et Caïques et Cuba sont également de niveau 2 en raison de préoccupations liées à la criminalité. De nombreux domaines de Mexique sont soumis à des avertissements élevés allant du niveau 2 (Mexico) au niveau 4 (Colima). Le 23 janvier, Jamaïque a été élevé au niveau 3 en raison de la criminalité et des soins médicaux inégaux, le Département d’État avertissant que « les agressions sexuelles se produisent fréquemment, y compris dans les centres de villégiature tout compris ».

N’y a-t-il pas aussi des requins aux Bahamas ?

Le 15 janvier, un garçon de 10 ans a été attaqué par un requin tout en participant à une « expérience requin » dans un hôtel de Paradise Island, selon la police royale des Bahamas. Son état serait stable. Le mois dernier, un Une Américaine est morte suite à une attaque de requin alors qu’il faisait du paddleboard aux Bahamas, a indiqué la police.

Cependant, les attaques de requins sont extrêmement rares aux Bahamas : International Shark Attack File du Florida Museum of Natural History indique qu’il n’y a eu que 29 attaques non provoquées dans le pays depuis le XVIe siècle.

Comment puis-je rester en sécurité pendant mon voyage ?

L’ambassade des États-Unis à Nassau propose conseils pour rester en sécurité, conseillant aux voyageurs de faire preuve d’une « extrême prudence » dans la partie orientale de l’île de New Providence – où se trouve Nassau – en particulier « lorsqu’ils marchent ou conduisent la nuit ». Spécifiquement, le quartier Over the Hillau sud de Shirley Street, devrait être évité.

Il est également conseillé aux voyageurs de prendre les précautions habituelles et de faire preuve de bon sens : rester conscients de leur environnement (en laissant leurs bijoux et appareils électroniques à la maison), créer un plan de sécurité personnel, ne pas répondre à la porte si vous ne savez pas de qui il s’agit et , si les choses tournent mal, à ne pas résister physiquement à toute tentative de vol. Le gouvernement américain suggère restez particulièrement vigilant si vous séjournez dans une propriété de location à court terme sans présence de sécurité, et les femmes voyageant seules voudront peut-être prendre des précautions particulières.