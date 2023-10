Les États-Unis émettent un ordre de détention contre Greg Martel, un intrigant présumé de BC Ponzi

Un juge des faillites de Californie a émis un ordre de détention appelant à ce que l’artiste présumé de Ponzi Greg Martel soit immédiatement placé en détention par le US Marshals Service, à condition qu’il puisse être localisé dans le pays.

Dans le même temps, de nouveaux détails ont été révélés concernant une altercation entre Martel et un détective privé et les autorités thaïlandaises en août.

Martel est le courtier hypothécaire en disgrâce de Victoria qui doit 226 millions de dollars à environ 1 200 investisseurs après l’effondrement d’un stratagème financier qui promettait à ses clients des taux de rendement incroyables – pouvant atteindre 100 pour cent sur une base annualisée, dans certains cas.

Le séquestre PricewaterhouseCoopers (PwC) nommé par le tribunal a été chargé de déterminer où est passé l’argent et de récupérer tous les actifs au profit des investisseurs abandonnés. On ne sait toujours pas où se trouve Martel.

Selon de nouveaux documents déposés aux États-Unis, Martel continue de faire fi des ordonnances des tribunaux, plus récemment en interagissant avec un investisseur californien nommé Daniel Castellini, à qui il doit 2 millions de dollars.

Castellini aurait engagé un enquêteur privé, qui aurait trouvé Martel en Thaïlande et aurait ensuite fait en sorte que les autorités thaïlandaises le détiennent avec un visa touristique expiré, selon une déclaration de Neil Bunker, vice-président senior de PwC.

Martel sommé de quitter la Thaïlande

Bunker poursuit en disant que Castellini et Martel ont ensuite « conclu un accord » selon lequel Martel transfère un manoir de Las Vegas, deux Tesla et une somme « substantielle » en espèces à Castellini, violant ainsi les ordonnances du tribunal lui interdisant de céder ses actifs.

L’acte de propriété de Las Vegas aurait été notarié « par communication audiovisuelle » le 29 août 2023. Bunker a déclaré que Martel avait été libéré le lendemain et avait reçu l’ordre de quitter le pays, ce qu’il a fait.

Greg Martel doit 226 millions de dollars aux investisseurs, mais on ne sait pas où il se trouve et il continue de faire fi des ordonnances du tribunal. (Facebook/Greg Martel)

La déclaration de Bunker poursuit en affirmant que Castellini a ensuite contacté un investisseur canadien qui finance les efforts de recouvrement d’actifs de PwC aux États-Unis. Le but de la conversation était d’informer le Canadien que la propriété de Las Vegas n’était plus en jeu car elle avait déjà été transférée. à lui.

Jusqu’à présent, seuls 300 000 dollars sur les 226 millions manquants ont été récupérés. Martel n’a été inculpé au criminel dans aucun des deux pays, mais fait l’objet d’une enquête criminelle de la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique.

Martel et sa société Shop Your Own Mortgage (SYOM) ont été mis sous séquestre le 4 mai, une action qui a rassemblé plus d’une douzaine de poursuites intentées par des investisseurs individuels affirmant qu’on leur devait de l’argent.

SYOM était censé regrouper l’argent des investisseurs pour fournir des prêts relais à court terme aux promoteurs immobiliers, mais jusqu’à présent, les enquêteurs n’ont trouvé aucune preuve que des prêts aient jamais été accordés.

« L’absence de documents ici souligne le concept selon lequel [SYOM] était une combine à la Ponzi orchestrée par Martel », a déclaré Bunker dans la déclaration.

Martel n’a pas coopéré avec PwC dans le processus de mise sous séquestre, malgré de nombreuses ordonnances judiciaires l’y obligeant.

Une audience est prévue le 24 octobre devant le tribunal des faillites des États-Unis en Californie pour la demande de PwC visant à faire reconnaître les procédures judiciaires canadiennes au sud de la frontière.

L’ordonnance de détention rendue le 29 septembre indique que les autorités américaines acceptent de reconnaître et d’exécuter une ordonnance d’outrage rendue le mois dernier par la Cour suprême de la Colombie-Britannique, qui demande l’arrestation de Martel au Canada.