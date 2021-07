Les États-Unis émettent un avertissement de cybersécurité «urgemment nécessaire» aux exploitants de pipelines au milieu d’un nouveau désaccord avec la Chine sur le piratage – RT USA News

Le Department of Homeland Security a ordonné aux propriétaires et exploitants de pipelines de mettre en œuvre des « protections nécessaires d’urgence » contre les cyberattaques, dans le cadre de la deuxième directive de ce type depuis une attaque de ransomware paralysante en mai.

Le Department of Homeland Security (DHS) a publié mardi sa dernière directive aux propriétaires et exploitants de pipelines, plus de deux mois après qu’une attaque de ransomware a fermé un pipeline essentiel d’essence et de diesel transportant la moitié de l’approvisionnement en carburant de toute la côte est des États-Unis. L’attaque a contraint l’opérateur de la ligne, Colonial Pipeline, à fermer une grande partie de son réseau pendant plusieurs jours, jusqu’à ce qu’une rançon soit versée aux cybercriminels responsables.

La directive demande à des entreprises comme Colonial Pipeline de « mettre en œuvre des mesures d’atténuation spécifiques pour se protéger contre les attaques de ransomware », à « élaborer et mettre en œuvre un plan d’urgence et de reprise en matière de cybersécurité », et à « effectuer un examen de la conception de l’architecture de cybersécurité ».





Aussi sur rt.com

La cyber-guerre n’a jamais constitué une plus grande menace pour le monde. Mais les États-Unis et la Russie sont-ils désormais prêts à se mettre d’accord sur les règles du jeu ?







Le DHS n’a pas fourni d’informations plus spécifiques dans son annonce, mais a déclaré que la directive avait été publiée en réponse à « la menace de cybersécurité continue pour les systèmes de pipelines ». Une directive similaire a été donnée en mai à la suite de l’attaque coloniale, qui a donné aux opérateurs un mois pour enquêter sur toute faiblesse de sécurité et les signaler à l’agence.

L’ampleur ou la gravité de cette menace n’est pas claire. Alors que le FBI croit qu’un gang de « Basé en Russie » des pirates connus sous le nom de « Côté obscur » était responsable de l’attaque coloniale, l’attention de Washington s’est davantage concentrée sur Pékin ces derniers jours.





Aussi sur rt.com

La Chine rejette les allégations de piratage occidental comme « déraisonnables » à la suite d’une violation de Microsoft et riposte à l’écoute de Washington







Lundi, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada et l’UE ont accusé la Chine et son ministère de la Sécurité d’État de parrainer une campagne mondiale de piratage liée à une attaque antérieure contre Microsoft.

Microsoft a également pointé du doigt Pékin, déclarant en mars qu’une cyber-violation qui a compromis des dizaines de milliers d’ordinateurs dans le monde était l’œuvre de « un groupe évalué comme étant parrainé par l’État et opérant depuis la Chine. »

La Chine a nié toute implication. « La Chine s’oppose fermement et réprime les cyberattaques de toute nature, et encore moins encourage, soutient ou tolère les attaques de pirates. Cette position est cohérente et claire », Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré mardi.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !