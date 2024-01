Les États-Unis émettent un avertissement aux voyageurs aux Bahamas suite à l’augmentation des meurtres depuis le nouvel an : « Faites profil bas »

Rejoignez Fox News pour accéder à ce contenu De plus, bénéficiez d’un accès illimité à des milliers d’articles, de vidéos et bien plus encore avec votre compte gratuit ! S’il vous plaît, mettez une adresse email valide. En saisissant votre adresse e-mail, vous acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de Fox News, qui incluent notre avis d’incitation financière. Pour accéder au contenu, vérifiez votre courrier électronique et suivez les instructions fournies.

Ce n’est peut-être pas si sûr dans un paradis tropical.

L’ambassade américaine aux Bahamas a émis mercredi un avertissement et un avis aux voyageurs aux Américains, citant les 18 meurtres survenus dans la nation insulaire depuis le 1er janvier.

“Des meurtres ont eu lieu à toute heure, y compris en plein jour, dans les rues”, indique l’avertissement. “Les représailles des gangs ont été le principal motif des meurtres de 2024.”

LES DIRIGEANTS RELIGIEUX D’HAÏTI DEMANDENT LA LIBÉRATION DES SONNIÈRES ENLEVÉES ET EXHORENT LE GOUVERNEMENT À L’ACTION

L’ambassade a averti les Américains voyageant aux Bahamas de « faire preuve d’une extrême prudence » dans la partie orientale de l’île de New Providence et de faire profil bas.

Les responsables américains ont également exhorté ceux qui se rendent sur l’île à ne pas résister physiquement lorsqu’ils se font cambrioler et à faire preuve de prudence lorsqu’ils voyagent de nuit.

Le Département d’État a mis les Bahamas en alerte « Faites preuve d’une plus grande prudence » et a déclaré que la violence des gangs était à l’origine de l’augmentation des meurtres.

“Des crimes violents, tels que des cambriolages, des vols à main armée et des agressions sexuelles, se produisent aussi bien dans les zones touristiques que non touristiques”, indique l’avertissement. “Soyez vigilant lorsque vous séjournez dans des locations de vacances de courte durée où les sociétés de sécurité privées ne sont pas présentes. “

MARYLAND GARÇON, 10 ANS, ATTAQUÉ PAR UN REQUIN LORS DE L’EXPÉDITION ‘SHARK TANK’ AU BAHAMAS RESORT : POLICE

Les tentatives pour joindre l’ambassade des Bahamas à Washington DC ont échoué.

En réponse à la hausse de la criminalité, le Premier ministre Philip Brave Davis a déclaré que les autorités établiraient des barrages routiers et lanceraient davantage d’actions policières, a rapporté le Nassau Guardian.

“Nous ne violerons les libertés civiles de personne, mais vous risquez d’être touchés par davantage de barrages routiers et d’interventions policières inopinées”, a-t-il déclaré. “Cela peut vous retarder à vos rendez-vous ou retarder vos projets, mais c’est un petit prix à payer pour le bénéfice collectif de rendre nos rues plus sûres et nos vies moins gâchées par les meurtres et autres crimes violents.”

Plus tôt cette semaine, le Département d’État a mis la Jamaïque dans son avis de « reconsidérer les voyages ».

“Les crimes violents, tels que les invasions de domicile, les vols à main armée, les agressions sexuelles et les homicides, sont courants. Les agressions sexuelles se produisent fréquemment, y compris dans les centres de villégiature tout compris”, indique l’avertissement. “Souvent, la police locale ne répond pas efficacement aux incidents criminels graves. Lorsque des arrestations sont effectuées, les affaires aboutissent rarement à une peine définitive.”