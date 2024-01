Les États-Unis émettent un avertissement aux voyageurs aux Bahamas après 18 meurtres signalés cette année

Les derniers titres de nos journalistes à travers les États-Unis envoyés directement dans votre boîte de réception chaque jour de la semaine Votre briefing sur les derniers titres des États-Unis

Vous envisagez d’échapper au froid brutal en échange d’un paradis tropical cet hiver ? Il faudrait peut-être y réfléchir à deux fois à propos des Bahamas.

L’ambassade américaine a publié un avertissement de sécurité et un avis aux voyageurs. que la nation insulaire est actuellement dangereuse pour les touristes, la capitale Nassau ayant signalé 18 meurtres depuis le début de 2024.

“L’ambassade américaine à Nassau conseille aux citoyens américains de savoir que 18 meurtres ont eu lieu à Nassau depuis le début de 2024”, a écrit l’ambassade dans le communiqué.

« Des meurtres ont eu lieu à toute heure, y compris en plein jour, dans les rues. Les représailles des gangs ont été le principal motif des meurtres de 2024. »

À la suite de l’alerte de sécurité, le Département d’État américain a placé vendredi les Bahamas sur sa liste « d’exercice de prudence accrue », les élevant au niveau 3, avertissant les Américains de faire profil bas, d’être conscients de l’environnement et de ne pas résister s’ils sont confrontés. par des voleurs.

“Des crimes violents, tels que des cambriolages, des vols à main armée et des agressions sexuelles, se produisent aussi bien dans les zones touristiques que non touristiques”, indique l’avertissement. « Soyez vigilant lorsque vous séjournez dans des propriétés de location de vacances à court terme où les sociétés de sécurité privées ne sont pas présentes. »

Paradise Island avec ses maisons colorées au terminal des ferries de Nassau, Bahamas (Getty Images/iStockphoto)

Le Département d’État a également dit aux voyageurs qu’ils ne devraient même pas essayer de « résister physiquement » lorsqu’ils se font cambrioler et faire preuve de prudence lorsqu’ils voyagent de nuit.

De nombreuses locations d’embarcations récréatives, visites et voyages ne sont pas réglementés de manière cohérente, a également averti le Département d’État.

“Les motomarines peuvent être mal entretenues et certains opérateurs peuvent ne pas avoir de certifications de sécurité”, indique le communiqué. « Toujours examiner et tenir compte des alertes météorologiques et maritimes locales avant de vous lancer dans des activités nautiques. »

Le département a également rappelé aux Américains de ne pas nager seuls aux Bahamas, où des attaques de requins ont eu lieu récemment.

En décembre, une touriste de Boston a été tuée par un requin alors qu’elle faisait du paddle à moins d’un mile de l’extrémité ouest de l’île de New Providence, où se trouve la capitale, Nassau, la Presse associée signalé.

Au moins 33 attaques de requins non provoquées ont été signalées aux Bahamas depuis 1580, l’île se classant au neuvième rang mondial, selon l’International Shark Attack File.

Le Premier ministre Philip Brave Davis a répondu à la récente alerte de sécurité dans un discours national la semaine dernière, déclarant qu’il y aurait une augmentation des actions policières et des barrages routiers, selon le Gardien de Nassau.

“Cela peut vous retarder à vos rendez-vous ou retarder vos projets, mais c’est un petit prix à payer pour le bénéfice collectif de rendre nos rues plus sûres et nos vies moins gâchées par les meurtres et autres crimes violents”, a-t-il déclaré. .

La semaine dernière, le Département d’État a relevé son niveau consultatif pour les voyages en Jamaïque au niveau 3 sur la base des crimes violents, notamment les invasions de domicile, les vols à main armée, les homicides et les agressions sexuelles – qui « se produisent fréquemment, y compris dans les centres de villégiature tout compris ».