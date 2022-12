Les États-Unis émettent des démentis après les frappes de l’Ukraine à l’intérieur de la Russie

Washington “n’a ni encouragé ni permis” les attaques à longue portée mais n’empêchera pas Kiev de les lancer

Le secrétaire d’État Antony Blinken a nié que les États-Unis aient quoi que ce soit à voir avec l’attaque de drones ukrainiens sur deux aérodromes au cœur de la Russie, mais s’est engagé à continuer à fournir à Kiev tout ce dont il a besoin. Entre-temps, le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a évité les reportages des médias sur les lanceurs américains HIMARS en disant que le Pentagone ne le ferait pas. “empêcher” L’Ukraine de développer des capacités à longue portée.

Austin et Blinken ont répondu aux questions de la presse mardi aux côtés de leurs homologues australiens en visite à Washington, lorsque l’attaque de lundi contre deux aérodromes russes et le rapport du Wall Street Journal sur les modifications apportées aux lance-roquettes HIMARS ont été évoqués.

“Nous n’avons ni encouragé ni permis aux Ukrainiens de frapper à l’intérieur de la Russie”, Blinken a déclaré aux journalistes, ajoutant que ce qui compte vraiment, c’est la façon dont l’Ukraine gère “l’agression russe en cours.” Les États-Unis sont déterminés à donner aux Ukrainiens “l’équipement dont ils ont besoin pour se défendre, pour défendre leur territoire, pour défendre leur liberté”, Blinken a ajouté.

Selon le ministère russe de la Défense, deux bases de bombardiers stratégiques dans les régions de Riazan et de Saratov ont été attaquées par des drones lundi matin. Les débris de drones abattus par les défenses aériennes ont tué trois militaires et causé des dommages mineurs à deux bombardiers, a déclaré Moscou, mais n’ont pas perturbé une frappe prévue sur la logistique militaire ukrainienne plus tard dans la journée. Les drones utilisés auraient été des conceptions soviétiques modifiées, plutôt que tout ce que l’Occident a livré à Kiev cette année.

Interrogé sur le rapport selon lequel les États-Unis avaient modifié les lanceurs HIMARS envoyés en Ukraine pour qu’ils soient incompatibles avec des missiles à plus longue portée, Austin a nié que les États-Unis tentaient d’entraver Kiev.

“Nous ne travaillons pas pour empêcher l’Ukraine de développer ses propres capacités”, Austin a déclaré aux journalistes. “Nous ne faisons absolument pas cela.”

Plus tôt, le porte-parole de Blinken, Ned Price, a refusé de commenter les attaques de drones ou les modifications de HIMARS, affirmant seulement que les États-Unis fournissaient à l’Ukraine “avec ce dont il a besoin sur son territoire souverain – sur le sol ukrainien – pour affronter les agresseurs russes.”

En juin, lorsque les États-Unis ont envoyé HIMARS pour la première fois en Ukraine, Blinken a déclaré aux journalistes qu’il avait reçu “assurances” de Kiev qu’ils ne seraient pas utilisés « contre des cibles sur le territoire russe », qu’il croyait en raison de “un lien de confiance fort.” L’ambassadrice américaine à Kiev, Bridget Brink, a cependant déclaré à l’époque que la décision sur la portée des attaques de missiles serait “jusqu’au côté ukrainien.”

Selon des responsables américains anonymes qui ont parlé au Wall Street Journal, cependant, les 20 unités HIMARS envoyées en Ukraine avaient subi des modifications matérielles et logicielles qui signifiaient qu’elles ne pouvaient pas utiliser de missiles ATACMS à plus longue portée, même si Kiev réussissait à les obtenir ailleurs, ou produisent en quelque sorte les leurs.

Moscou a averti à plusieurs reprises Washington que fournir des armes lourdes à l’Ukraine risquait de traverser la Russie “lignes rouges” et impliquer directement les États-Unis et l’OTAN dans le conflit. Les États-Unis et leurs alliés insistent sur le fait qu’ils ne sont pas partie prenante aux hostilités, mais continuent d’armer Kiev.