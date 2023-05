Les États-Unis émettent de nouveaux avertissements de voyage pour les points chauds d’été dans les Caraïbes et en Amérique du Sud

Le département d’État américain a émis une série d’avertissements de voyage aux Américains souhaitant visiter les Caraïbes ou l’Amérique du Sud cet été après que les pays des deux régions aient connu une augmentation de la criminalité.

Le département a émis cinq avis de voyage mis à jour au cours des trois dernières semaines pour Haïti, la Colombie, la Jamaïque, le Chili et le Pérou, Haïti recevant l’avis le plus élevé : Ne pas voyager. L’avertissement indique qu’Haïti a connu des enlèvements « généralisés », avec des victimes « régulièrement » comprenant des citoyens américains et des négociations de rançon.

Des Américains ont été blessés lors de ces incidents, a averti le département. Le pays a également connu une vague de vols et de détournements de voitures, ainsi que de « meurtres par la foule » contre des criminels présumés.

La Jamaïque a envisagé d’envoyer des policiers et des soldats en Haïti pour aider le pays à faire face à la violence des gangs qui sévit dans la capitale depuis des mois en réponse à un appel à l’aide de troupes étrangères – une demande que les États-Unis et le Canada avaient rejetée.

Cependant, la Jamaïque a son propre problème de criminalité. La Colombie et la Jamaïque, qui ont toutes deux vu les crimes violents augmenter ces derniers mois, ont reçu des avis de niveau trois pour « reconsidérer les voyages ».

Le Département d’État a averti que la Jamaïque signale depuis plusieurs années un taux d’homicides qui se classe « parmi les plus élevés de l’hémisphère occidental ». Le personnel du gouvernement américain s’est vu interdire de se rendre dans plusieurs régions du pays et de voyager en bus ou de conduire en dehors de certaines zones de Kingston la nuit.

La Colombie est aux prises avec la criminalité et les troubles politiques. Des représentants du gouvernement et de l’Armée de libération nationale (ELN), le plus grand groupe de guérilla du pays, se sont réunis à Cuba ce mois-ci pour un troisième cycle de pourparlers afin de discuter de pourparlers de paix et d’un cessez-le-feu.

L’ELN, les Forces armées révolutionnaires de Colombie – Armée populaire (FARC-EP) et les organisations terroristes Segunda Marquetalia, ainsi que le Clan del Golfo et d’autres organisations criminelles « continuent d’opérer et de mener des attaques » dans le pays, selon l’État. Département.

Le département prévient que « des manifestations se produisent régulièrement », avec de grandes manifestations publiques sur une « variété de questions politiques ou économiques » qui peuvent « fermer des routes et des autoroutes ».

Le Chili et le Pérou ont des avis de niveau deux, qui suggèrent une « prudence accrue » car les deux pays continuent de connaître des troubles politiques similaires, avec des manifestations à grande échelle périodiquement dans les villes.

En janvier, le Pérou a dû évacuer des centaines de touristes des sites de voyage alors que les manifestants se heurtaient à la police au sujet de la transition du pouvoir dans le pays. L’ancien président péruvien Pedro Castillo a démissionné de ses fonctions et a remis le pouvoir à son adjointe, Dina Boluarte, mais les citoyens ne croyaient pas qu’elle avait à cœur les meilleurs intérêts du pays.

Les protestations se poursuivent, tout comme un droit de base élevé en matière de criminalité qui comprend les vols mineurs, les détournements de voiture, les agressions et les agressions pendant la journée, selon le département d’État. Une partie de l’inquiétude entoure la frontière colombo-péruvienne en raison de la criminalité qui se produit dans la région.

Le département d’État suggère de respecter les directives du département sur les voyages dans les zones à haut risque si les Américains doivent visiter ces zones et suggère de s’inscrire au programme Smart Traveler Enrollment.