Les États-Unis élargiront l’entraînement au combat des troupes ukrainiennes

WASHINGTON (AP) – Le Pentagone étendra l’entraînement au combat militaire des forces ukrainiennes, en utilisant les mois d’hiver plus lents pour instruire des unités plus importantes dans des compétences de combat plus complexes, ont déclaré jeudi des responsables américains.

Les États-Unis ont déjà formé environ 3 100 soldats ukrainiens à l’utilisation et à l’entretien de certaines armes et autres équipements, notamment des obusiers, des véhicules blindés et le système de roquettes d’artillerie à haute mobilité, connu sous le nom de HIMARS. Mais les hauts dirigeants militaires ont discuté pendant des mois de l’élargissement de cette formation, vantant la nécessité d’améliorer la capacité des unités ukrainiennes de la taille d’une compagnie et d’un bataillon à se déplacer et à coordonner les attaques sur le champ de bataille.

Un bataillon peut comprendre jusqu’à 800 hommes ; une entreprise est beaucoup plus petite, avec quelques centaines de personnes.

Selon les responsables, la formation aura lieu dans la zone d’entraînement de Grafenwoehr en Allemagne. Et l’objectif est d’utiliser les mois d’hiver pour perfectionner les compétences des forces ukrainiennes afin qu’elles soient mieux préparées à contrer tout pic d’attaques russes ou d’efforts pour étendre les gains territoriaux de la Russie.

Des responsables, qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat parce que le programme n’a pas été annoncé publiquement, ont déclaré que le Pentagone considère l’expansion comme une prochaine étape logique pour les troupes ukrainiennes. Ils ont dit que cela refléterait, dans une certaine mesure, les types de formation que les forces américaines reçoivent dans les centres de formation du département de la Défense, comme ceux de Californie et de Louisiane.

Les responsables ont déclaré que cela comprendrait un enseignement en classe et un travail sur le terrain qui commenceraient avec de petites escouades et se développeraient progressivement pour impliquer de plus grandes unités. Il culminerait avec un exercice de combat plus complexe rassemblant tout un bataillon. Au total, la formation pouvait durer jusqu’à un mois.

Un large éventail d’entraînements de troupes ukrainiennes est effectué dans un certain nombre d’endroits à travers l’Europe, par les États-Unis, les Britanniques et d’autres alliés. Il s’est, pour l’essentiel, concentré sur les systèmes d’armes, la logistique et d’autres équipements occidentaux.

L’effort américain élargi sera effectué par le 7e commandement de l’entraînement de l’armée américaine en Europe et en Afrique. Cela fait suite à l’annonce du Pentagone au début du mois dernier qu’il établissait un quartier général d’assistance à la sécurité en Allemagne qui supervisera tous les transferts d’armes et la formation militaire pour l’Ukraine.

Le nouveau poste de commandement, appelé Security Assistance Group Ukraine, signale un programme plus permanent et à long terme pour continuer à aider Kyiv dans sa lutte contre la Russie.

