Les États-Unis élaborent des plans pour évacuer les Américains de Taïwan – médias

Les discussions sur le retrait des citoyens américains de l’île contestée se sont « chauffées » ces derniers mois, a déclaré un responsable du renseignement

Au milieu des tensions croissantes avec la Chine, les États-Unis préparent des plans d’évacuation pour leurs citoyens à Taiwan, a rapporté lundi The Messenger. Si un conflit éclatait sur l’île, des dizaines de milliers d’Américains pourraient se retrouver piégés.

Le processus de planification est en cours depuis au moins six mois, mais « réchauffé au cours des deux derniers mois environ, » un « haut responsable du renseignement américain » dit le site d’information. Le responsable a ajouté qu’un « niveau de tension accru » avait piloté les préparatifs.

Une autre source a déclaré que l’opération militaire russe en Ukraine avait forcé les États-Unis à envisager leurs arrangements à Taïwan, ce qui serait probablement le point d’éclair de toute confrontation entre les États-Unis et la Chine.

Les États-Unis ont évacué la majeure partie du personnel de leur ambassade de Kiev deux semaines avant l’entrée des troupes russes en Ukraine, après avoir averti pendant plusieurs mois les citoyens américains de quitter le pays par des moyens commerciaux.

Le département d’État américain n’a pas mis en garde les Américains contre les voyages à Taïwan et désigne actuellement l’île avec le plus bas de ses quatre niveaux d’avis aux voyageurs. Selon les sources de The Messenger, l’élaboration de plans d’évacuation est passée sous silence « parce que c’est un sujet sensible pour le gouvernement taïwanais ».

Bien que le Département d’État n’ait pas commenté le rapport, un responsable du département a déclaré que le secret n’était pas inhabituel, car « même parler d’un [evacuation plan] fait penser aux gens que quelque chose peut se passer même s’il ne s’agit que d’une planification prudente.

En 2019, plus de 80 000 Américains vivaient à Taïwan. Des facteurs géographiques rendraient difficile l’évacuation de ces personnes, a déclaré une source, expliquant que de nombreux points de l’île sont reliés par des routes uniques passant par des tunnels et que les navires d’évacuation devraient se frayer un chemin à travers les flottes militaires en direction de Taïwan.

L’administration du président américain Joe Biden a adopté une position de plus en plus hostile envers Pékin depuis 2021, qualifiant à plusieurs reprises la Chine de principal concurrent de l’Amérique tout en développant l’activité militaire américaine dans la région. En plus de signer de nouveaux accords militaires et économiques avec des alliés asiatiques, le président a envoyé des navires de guerre américains dans le détroit de Taiwan sur une base quasi mensuelle depuis son entrée en fonction. La Chine considère ces soi-disant « liberté de navigation » exercices comme des provocations et répond généralement par ses propres exercices militaires.

Biden a également déclaré à quatre reprises qu’il répondrait par la force militaire si Pékin tentait de réunifier de force Taïwan avec la Chine continentale. Pékin a condamné avec véhémence ces déclarations comme des violations de la politique de longue date des États-Unis consistant à reconnaître, mais non à approuver, sa souveraineté sur l’île.