Les États-Unis effectuent un test ICBM après plusieurs retards

Deux tests précédemment programmés du missile balistique Minuteman III ont été entravés par les tensions avec la Russie et la Chine

L’US Air Force a lancé mardi un missile balistique intercontinental (ICBM) Minuteman III non armé au-dessus du Pacifique Sud. Décrit par le Pentagone comme une démonstration de la « létalité et efficacité » des armes nucléaires américaines, le test avait auparavant été retardé en raison des tensions persistantes avec la Russie et la Chine.

Le missile, capable de transporter une ogive nucléaire W-78 de 350 kilotonnes, a décollé de la Vandenberg Space Force en Californie peu après minuit. Après un voyage de 4 200 miles (6 700 km) à travers l’océan Pacifique, son véhicule de rentrée – qui dans ce cas transportait des explosifs conventionnels plutôt qu’une ogive atomique – a explosé et a heurté l’eau près de l’atoll de Kwajalein dans les îles Marshall.

Le test de mardi a eu lieu à un moment de tensions géopolitiques accrues entre les États-Unis et les puissances nucléaires rivales, la Russie et la Chine. Washington est engagé dans ce que Moscou considère comme un “la guerre par procuration” contre les forces russes en Ukraine, tandis que l’armée chinoise a organisé des exercices militaires à grande échelle près de Taïwan depuis que la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, s’est rendue sur l’île au début du mois.

Lire la suite Les États-Unis continuent de renier les accords de contrôle des armements, alors pourquoi la Russie devrait-elle faire confiance aux dernières ouvertures de Joe Biden ?

Les exercices de la Chine ont impliqué le tir de 11 missiles balistiques dans les eaux proches de Taïwan. Les médias d’État chinois ont rapporté que les missiles utilisés étaient peut-être des missiles à moyenne portée Dongfeng DF-17, chacun capable de transporter une ogive hypersonique.

Un seul accord majeur de contrôle des armements entre les États-Unis et la Russie, le nouveau traité START, reste en vigueur. La Russie a temporairement suspendu les inspections américaines de ses sites nucléaires dans le cadre de cet accord la semaine dernière, déclarant que les sanctions occidentales ont empêché ses inspecteurs d’effectuer des visites réciproques sur les sites américains.

Malgré le climat tendu, le Pentagone a insisté sur le fait que le lancement de mardi n’avait pas pour but de provoquer l’un des adversaires des États-Unis.

“Nos lancements d’essai sont programmés bien à l’avance et ne sont pas réactifs aux événements mondiaux”, a déclaré le major de l’armée de l’air Armand Wong. L’armée de l’air a également souligné que les États-Unis avaient déjà effectué plus de 300 tests de ce type et que la préparation d’un lancement commençait jusqu’à un an avant le décollage.

Le dernier test Minuteman III a eu lieu en août 2021. Le dernier test était initialement prévu pour mars mais a été annulé lorsque le président russe Vladimir Poutine a placé les forces de dissuasion de son pays – nucléaires et conventionnelles – en état d’alerte élevée peu après le lancement de l’opération militaire russe en Ukraine.

LIRE LA SUITE: Les États-Unis annulent un essai de missile nucléaire

“Nous devons garder à l’esprit que la Russie est une puissance nucléaire” a déclaré à l’époque le porte-parole du Pentagone, John Kirby. “Et donc, alors que nous prenons ces décisions, il serait irresponsable de notre part de ne pas penser à nous assurer de ne pas aggraver ce conflit plus qu’il ne l’est déjà.”

Le lancement avait été repoussé plus tôt ce mois-ci au milieu des exercices chinois, un responsable américain ayant déclaré au Wall Street Journal que le test était en cours. “reporté pour lever tout malentendu donné [China’s] actions autour de Taïwan.