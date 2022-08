Les États-Unis effectuent un test ICBM après avoir retardé les tensions avec la Chine

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’US Air Force a lancé un ICBM avec une modification de test pour la rentrée la semaine dernière dans le but de démontrer les capacités nucléaires de l’armée.

Le lancement a eu lieu à 12 h 49 PT et faisait partie d’une pratique “de routine et périodique”. Le test a été initialement reporté le 4 août en raison des tensions avec la Chine à propos de la visite de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi.

L’armée de l’air a déclaré avoir effectué des tests similaires plus de 300 fois auparavant et a souligné que le test n’était pas “le résultat des événements mondiaux actuels”.

“Nos lancements d’essai sont programmés bien à l’avance et ne sont pas réactifs aux événements mondiaux”, a déclaré le commandant de la force opérationnelle, le major Armand Wong, dans un communiqué. “Un processus de planification méticuleux pour chaque lancement commence six mois à un an avant le lancement. Nos meilleurs aviateurs de chacune des trois ailes de missiles ont travaillé en collaboration avec le 576e Escadron d’essais en vol pour présenter fièrement certaines compétences très techniques qui constituent le cœur de notre mission de dissuasion nucléaire.

LES ÉTATS-UNIS RETARDENT UN TEST ICBM PRÉVU DE LONGUE DATE AU MILIEU DES TENSIONS AVEC LA CHINE

Les tensions militaires ont été poussées à l’extrême entre les États-Unis, la Chine, Taïwan et d’autres pays d’Asie de l’Est après que la visite de Pelosi à Taïwan a provoqué la colère des responsables chinois. D’autres législateurs américains ont effectué une visite inopinée sur l’île le week-end dernier.

LE TIKTOK DE CHINE POURRAIT FAIRE FACE À DE NOUVELLES RESTRICTIONS AUX ÉTATS-UNIS MALGRÉ L’ANNULATION DE L’INTERDICTION DE TRUMP

L’Armée populaire de libération a mené une variété d’exercices et lancé plusieurs missiles d’essai à la suite de la visite, ce qui, selon elle, a violé la politique de longue date d’une seule Chine.

« Ne vous y trompez pas, notre triade nucléaire est la pierre angulaire de la sécurité nationale de notre pays et de nos alliés dans le monde », a déclaré le colonel Chris Cruise, commandant du 576e Escadron d’essais en vol, dans le communiqué. “Ce lancement d’essai programmé est démonstratif de la façon dont la flotte d’ICBM de notre pays illustre notre état de préparation et la fiabilité du système d’arme.”