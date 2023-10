Les États-Unis « échouent » en matière d’espérance de vie – WaPo

Les maladies chroniques tuent plus d’Américains d’âge moyen que les opioïdes ou les armes à feu, selon une étude

Les États-Unis sont les derniers parmi « pays pairs » en termes d’espérance de vie de sa population, a rapporté mardi le Washington Post. Des mois de recherche et d’entretiens ont révélé un problème répandu d’obésité, de cancer, de maladies cardiaques et de diabète, ainsi qu’un écart croissant entre les Américains pauvres et riches.

« Parmi les pays riches, les États-Unis sont passés au cours des dernières décennies du milieu du peloton à une exception. Et il continue de prendre de plus en plus de retard. » selon le Post.

L’espérance de vie aux États-Unis a culminé à 78,9 ans en 2014, l’année même où la loi sur les soins abordables – également connue sous le nom d’« Obamacare » – est pleinement entrée en vigueur. Depuis, il est en baisse. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), en 2021, il était de 76,4 ans.

Les journalistes du Post ont examiné les registres de décès au niveau des comtés au cours des cinq dernières décennies et ont découvert la plus forte augmentation de décès excédentaires parmi la tranche d’âge 35-64 ans. Dans ce groupe, les maladies chroniques tuent deux fois plus d’Américains que « tous les [drug] overdoses, homicides, suicides et accidents de voiture réunis.

Les maladies cardiaques, le cancer, le diabète, l’insuffisance hépatique et d’autres maladies chroniques en sont les principaux responsables. Les cas de cancer du sein, de la thyroïde et colorectal sont « mystérieusement » en hausse chez les Américains de moins de 50 ans. Pendant ce temps, près de 42 % des Américains adultes sont obèses, contre 11,6 % en 1990.

Les professionnels de la santé et les universitaires interrogés par le Post ont imputé cette situation à divers facteurs, allant du manque de soins préventifs et de concentration sur le traitement au racisme. Ils ont déclaré que les progrès en matière de médecine, de nutrition et de technologie ont été « accablé par la pauvreté, le racisme, la méfiance à l’égard du système médical, la fracture des réseaux sociaux et une alimentation malsaine construite autour d’aliments hautement transformés. »

Même si le système médical américain est excellent dans le traitement des maladies, « Pour commencer, en développant des personnes en bonne santé, nous sommes les pires au monde », selon William Cooke, médecin à Austin, Indiana.

Elena Marks, chercheuse principale en politiques de santé au Baker Institute for Public Policy de l’Université Rice, a soutenu que les États-Unis ont construit un « complexe industriel de santé » cela coûte des milliards de dollars mais se concentre sur le traitement.

« Plus de quatre-vingt pour cent des résultats en matière de santé sont déterminés par des facteurs non médicaux. » a déclaré Marks, qui était auparavant directeur des politiques de santé et d’environnement de la ville de Houston au Texas.

Il y a un majeur « écart de richesse » en espérance de vie, selon le Post. En 2020, pendant la pandémie de Covid-19, les Américains les plus pauvres avaient 61 % plus de risques de mourir que les plus riches, et avaient « Beaucoup plus bas » espérance de vie que celle des personnes pauvres dans des pays comparables. Même si les Américains riches ont vécu en moyenne plus longtemps, ils étaient eux aussi à la traîne par rapport à leurs homologues du Canada, de la France ou du Japon.

Le Post a également souligné les disparités raciales en matière d’espérance de vie, les Amérindiens arrivant en dernier avec 65 ans et les Américains d’origine asiatique en tête avec 84 ans. Pendant ce temps, les Hispaniques étaient à 78 ans, les Blancs à 76 ans et les Afro-Américains à 71 ans.