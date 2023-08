Les États-Unis durcissent les conditions de visa pour les États de l’UE

Washington limite fortement la participation de Budapest à son programme d’exemption de visa pour des raisons de sécurité

Les États-Unis ont restreint la participation de la Hongrie à son programme d’exemption de visa (VWP) après que l’État de l’UE aurait échoué à remédier aux vulnérabilités de sécurité soulevées par Washington, selon un communiqué publié mardi par l’ambassade des États-Unis à Budapest.

Le programme permettait aux Hongrois de voyager aux États-Unis pour le tourisme ou les affaires jusqu’à 90 jours sans visa et ne nécessitait qu’un système électronique d’autorisation de voyage (ESTA), valable jusqu’à deux ans.

En vertu des nouvelles restrictions, la période de validité de l’ESTA pour les titulaires d’un passeport hongrois a été réduite à un an seulement. De plus, la validité d’un ESTA pour les Hongrois sera limitée à une seule utilisation.

Selon l’ambassade des États-Unis, le processus de naturalisation simplifié du gouvernement hongrois a permis à près d’un million de personnes d’obtenir la citoyenneté hongroise entre 2011 et 2020. « sans mesures de sécurité adéquates en place pour vérifier leur identité. »

Après son arrivée au pouvoir en 2010, le Premier ministre Viktor Orban a mis en œuvre un changement de politique qui a simplifié l’obtention de la citoyenneté hongroise pour les Hongrois de souche vivant dans des pays voisins tels que la Roumanie, la Slovaquie et l’Ukraine.

Cependant, les États-Unis ont décrit cette politique comme une « vulnérabilité de sécurité » et a insisté pour que la Hongrie mette en place des mécanismes rigoureux de vérification d’identité.

« Malgré les efforts considérables déployés depuis de nombreuses années par le gouvernement américain pour éviter ce résultat et résoudre les problèmes de sécurité de longue date découlant du processus de naturalisation simplifié de la Hongrie, le gouvernement hongrois a choisi de ne pas répondre aux préoccupations soulevées afin de répondre pleinement aux exigences du VWP », a écrit l’ambassade, déclarant qu’elle n’avait plus d’autre choix que de modifier les règles du VWP pour tous les Hongrois.

En savoir plus Le parlement hongrois n’approuve pas la candidature suédoise à l’OTAN

L’ambassade a noté que les changements entreront en vigueur immédiatement et resteront jusqu’à ce que les problèmes de sécurité de Washington soient résolus.

Un responsable du gouvernement américain a également déclaré à Reuters que les modifications du VWP ne s’appliqueraient qu’à la Hongrie et non aux 39 autres pays participants, mais a souligné que cette décision n’était liée qu’à des problèmes de sécurité et n’était pas un message sur d’autres problèmes qui ont tourmenté les États-Unis et la Hongrie. rapports.

Budapest, à son tour, a souligné qu’elle ne divulguerait pas les données des Hongrois au-delà de ses frontières, car cela mettrait en danger la sécurité de ces citoyens. « C’est pourquoi l’administration du président Biden se venge des Hongrois avec la nouvelle limite d’exemption de visa », a déclaré le porte-parole du gouvernement hongrois, Zoltan Kovacs.