Les États-Unis durcissent la Turquie au milieu des frappes contre les alliés kurdes

Les responsables de l’administration américaine durcissent leur langage envers la Turquie, alliée de l’OTAN, alors qu’ils tentent de dissuader le président turc Recep Tayyip Erdogan de lancer une offensive terrestre sanglante et déstabilisatrice contre les forces kurdes alliées aux États-Unis en Syrie voisine.

Six personnes sont mortes dans un attentat à la bombe le 13 novembre à Istanbul que la Turquie a imputé, sans preuve, aux États-Unis et à ses alliés kurdes en Syrie. Une semaine plus tard, la Turquie a commencé à lancer des frappes aériennes transfrontalières, des roquettes et des obus dans les zones patrouillées par les Américains et les Kurdes en Syrie, laissant les cortèges funéraires kurdes enterrer des dizaines de morts.

Certains ont critiqué la réponse initiale en sourdine des États-Unis au bombardement turc quasi quotidien – un large appel à la «désescalade» – comme un feu vert américain pour plus. Erdogan ne revenant pas sur sa menace d’escalade, les États-Unis ont commencé à parler avec plus de force.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a appelé mercredi son homologue turc pour exprimer sa “ferme opposition” au lancement par la Turquie d’une nouvelle opération militaire dans le nord de la Syrie.

Et le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a fait vendredi l’une des premières mentions spécifiques de l’administration sur l’impact des frappes turques sur la milice kurde, connue sous le nom de Forces démocratiques syriennes, qui travaille avec les États-Unis contre les militants de l’État islamique embouteillés dans le nord de la Syrie. .

L’État islamique “une histoire oubliée”

Le succès avec lequel les États-Unis gèrent la menace d’Erdogan d’envoyer des troupes contre les partenaires kurdes de l’Amérique au cours des prochaines semaines affectera les problèmes de sécurité mondiale loin de ce coin isolé de la Syrie.

C’est particulièrement vrai pour le conflit en Ukraine. L’administration Biden souhaite vivement la coopération d’Erdogan avec d’autres partenaires de l’OTAN pour contrer la Russie, en particulier lorsqu’il s’agit de persuader la Turquie d’abandonner ses objections à l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’alliance militaire.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s’adresse aux partisans de son parti au pouvoir dans la ville de Rize, en Turquie, sur la mer Noire, en février 2021. (Présidence turque/Associated Press)

Mais donner à la Turquie la liberté d’attaquer les Kurdes syriens dans l’espoir d’obtenir la coopération d’Erdogan au sein de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord aurait de grandes implications en matière de sécurité.

Les forces américaines ont arrêté vendredi des patrouilles militaires conjointes avec les forces kurdes dans le nord de la Syrie pour contrer les extrémistes de l’État islamique, alors que les Kurdes se concentrent sur leur défense contre les attaques aériennes et d’artillerie turques et une éventuelle invasion terrestre.

Depuis 2015, les forces kurdes syriennes ont travaillé avec les quelques centaines de soldats que les États-Unis ont sur le terrain là-bas, reconquérant le territoire de l’État islamique, puis détenant des milliers de combattants de l’État islamique et leurs familles et combattant les combattants restants de l’État islamique. Samedi, les États-Unis et les Kurdes ont repris des patrouilles limitées dans l’un des camps de détention.

« ISIS est l’histoire oubliée du monde et des États-Unis, en raison de l’accent mis sur l’Ukraine », a déclaré Omer Taspinar, expert de la Turquie et de la sécurité européenne à la Brookings Institution et au National War College. ISIS est un acronyme largement utilisé pour l’État islamique.

“Tragiquement, ce qui raviverait le soutien occidental aux Kurdes (…) serait une autre attaque terroriste de l’Etat islamique, à Dieu ne plaise, en Europe ou aux Etats-Unis qui rappellerait aux gens que nous n’avons en fait pas vaincu l’Etat islamique”, a déclaré Taspinar.

La Turquie affirme que les Kurdes syriens sont alliés à une insurrection kurde du PKK qui dure depuis près de quatre décennies dans le sud-est de la Turquie et qui a entraîné la mort de dizaines de milliers de personnes des deux côtés. Les alliés kurdes syriens des États-Unis nient toute attaque en Turquie.

Le commandement central américain, ainsi que de nombreux membres du Congrès, louent les Kurdes syriens comme de braves compagnons d’armes. En juillet, le commandement central a provoqué la colère de la Turquie en publiant sur Twitter ses condoléances pour un commandant adjoint kurde syrien et deux autres combattantes tuées par une frappe de drone imputée à la Turquie.

En 2019, un tollé public de ses compatriotes républicains et de nombreux autres a tué un plan du président de l’époque, Donald Trump, qu’il a annoncé après un appel avec Erdogan, pour écarter les troupes américaines d’une attaque turque attendue contre les alliés kurdes en Syrie.

REGARDER | Un général kurde appelle l’OTAN à aider à mettre fin aux attaques : Un général kurde demande l’aide de l’OTAN pour arrêter les attaques de la Turquie Le général kurde Mazloum Abdi fait partie de ceux qui demandent à l’OTAN de faire pression sur la Turquie pour qu’elle cesse de tirer des missiles sur la région du Kurdistan.

Le président américain Joe Biden, alors candidat démocrate à la présidence, faisait partie de ceux qui ont exprimé leur indignation.

“Les Kurdes ont joué un rôle essentiel pour nous aider à vaincre l’Etat islamique – et trop de gens ont perdu la vie. Maintenant, le président Trump les a abandonnés. C’est honteux”, avait alors déclaré Biden sur Twitter.

La réponse mesurée des États-Unis maintenant – même après que certaines frappes turques aient frappé près de sites qui hébergent des forces américaines – reflète le rôle stratégique important que la Turquie, en tant que membre de l’OTAN, joue dans les efforts de l’alliance pour contrer la Russie en Europe. Le département d’État américain et l’USAID n’ont pas immédiatement répondu aux questions visant à savoir si les grèves turques avaient entravé les travailleurs humanitaires et les opérations en partenariat avec les États-Unis.

La Turquie cherche un levier au sein de l’OTAN

La Turquie, qui entretient des liens étroits avec la Russie et les États-Unis, a contribué de manière essentielle aux efforts de ses alliés de l’OTAN contre la Russie pendant le conflit ukrainien, qui a commencé lorsque la Russie a envahi son voisin le 24 février. Cela comprend la fourniture de drones armés à l’Ukraine et aider à la médiation entre la Russie, les États-Unis et d’autres.

Mais la Turquie cherche également à exercer une influence au sein de l’alliance en empêchant la Finlande et la Suède de rejoindre l’OTAN. La Turquie exige que la Suède livre les exilés kurdes qui, selon elle, sont affiliés aux insurgés kurdes du PKK.

ÉCOUTEZ | Les camps de détention de l’Etat islamique sont une « bombe à retardement » : Brûleur avant24:28Les camps de détention de l’Etat islamique, une “bombe à retardement” Pendant des années, des proches de combattants présumés de l’Etat islamique – y compris les familles de nombreux combattants étrangers – ont langui dans d’immenses camps de détention dans le nord de la Syrie. Ces camps, qui abritent des dizaines de milliers d’enfants, sont devenus les sites d’une crise humanitaire violente et purulente, sans fin claire en vue. Maintenant, cette crise est peut-être sur le point de s’aggraver. Les camps sont gardés par un groupe militaire kurde soutenu par les États-Unis, qui est maintenant bombardé par la Turquie. Ils disent que si l’offensive turque continue, ils n’auront d’autre choix que d’abandonner les camps pour aller se battre. Les experts craignent que cela n’ait des conséquences désastreuses, notamment une éventuelle résurgence de l’Etat islamique. Aujourd’hui, la journaliste d’investigation de la BBC Poonam Taneja, qui est sur le terrain dans le nord de la Syrie, se joint à nous pour un aperçu des camps et de la situation désastreuse qui pourrait se dérouler dans la région.

L’agence de presse officielle turque a rapporté que la Suède avait extradé un membre du PKK et qu’il avait été arrêté samedi à son arrivée à Istanbul.

La Turquie est l’un des deux seuls des 30 membres de l’OTAN à ne pas avoir encore signé l’adhésion des pays nordiques à l’alliance. La Hongrie, l’autre, devrait le faire.

Lors d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’OTAN à Bucarest, la capitale roumaine, la semaine dernière, les diplomates de l’OTAN se sont abstenus d’affronter publiquement la Turquie, évitant d’offenser ce qui pourrait faire reculer davantage la cause de l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’OTAN.

Le ministre turc des Affaires étrangères a clairement fait savoir à ses homologues européens que la Turquie n’avait pas encore été apaisée en ce qui concerne la Finlande ou la Suède qui accueillent des exilés kurdes là-bas.

“Nous avons rappelé qu’en fin de compte, c’est le peuple turc et le parlement turc qui doivent être convaincus”, a déclaré le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu aux journalistes en marge.

Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken devrait s’entretenir jeudi avec les ministres des Affaires étrangères de la Finlande et de la Suède sur le traitement des objections de la Turquie à son adhésion à l’OTAN.

Les Kurdes souvent abandonnés lors des conflits passés

Les experts disent que l’administration Biden a beaucoup de poids à exercer en privé pour exhorter Erdogan à céder à la menace d’escalade de l’attaque contre les Kurdes syriens. Cela inclut les ventes de chasseurs F-16 américains que la Turquie souhaite mais auxquelles s’opposent le président de la commission des relations extérieures du Sénat, Robert Menendez, et d’autres membres du Congrès.

Il existe un troisième grand risque pour la sécurité dans la gestion par les États-Unis de la menace d’invasion de la Turquie, ainsi que l’impact possible sur la guerre en Ukraine et sur les efforts visant à contenir l’État islamique. C’est le risque pour les Kurdes, un peuple apatride et un allié fréquent des États-Unis, souvent abandonné par l’Occident lors des conflits passés du siècle dernier.

Des Kurdes syriens assistent aux funérailles de personnes tuées lors de frappes aériennes turques dans le village d’Al-Malikiyah, dans le nord de la Syrie, le 21 novembre. (Baderkhan Ahmad/Associated Press)

Si les États-Unis restent les bras croisés pendant que la Turquie intensifie ses attaques contre les Kurdes syriens, qui ont joué un rôle déterminant dans la répression de l’État islamique, “en particulier au lendemain de l’Afghanistan, quel message envoyons-nous au Moyen-Orient ?” a demandé Henri J. Barkey, expert sur les Kurdes et la Turquie au Council on Foreign Relations et à la Lehigh University.

« Et à tous les alliés en général ? demanda Barkey.

Un groupe ethnique de millions de personnes à l’intersection de la Turquie, de l’Irak, de l’Iran et de la Syrie, les Kurdes ont perdu leur propre État alors que les États-Unis et d’autres puissances découpaient les vestiges de l’Empire ottoman turc après la Première Guerre mondiale.

Saddam Hussein et d’autres dirigeants régionaux ont utilisé des gaz toxiques, des frappes aériennes et d’autres outils de massacre de masse au fil des décennies pour réprimer les Kurdes. Comme sous le président américain George HW Bush en 1991 après la guerre du Golfe, les États-Unis ont parfois encouragé les soulèvements populaires, mais sont restés les bras croisés pendant que les Kurdes mouraient dans les massacres qui en résultaient.