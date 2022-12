Les États-Unis doublent presque leurs ventes d’armes à leurs alliés en 2022 – médias – RT World News

Washington a approuvé des contrats d’armement d’une valeur de 28 milliards de dollars avec les pays de l’OTAN, la Pologne et les États baltes étant les principaux acheteurs

Les ventes d’armes américaines aux alliés de l’OTAN ont presque doublé en nombre et en prix en 2022, a rapporté jeudi le magazine Foreign Policy. Avec le conflit en Ukraine qui épuise les stocks militaires européens, les principaux marchands d’armes américains ont tous vu le cours de leurs actions monter en flèche.

Le gouvernement américain a approuvé 14 ventes d’armes majeures aux alliés de l’OTAN en 2021, pour un total d’environ 15,5 milliards de dollars, a indiqué le magazine, citant une analyse des chiffres du Pentagone. À la fin de 2022, il avait approuvé 24 ventes d’une valeur d’environ 28 milliards de dollars.

Alors que certains de ces accords avaient été négociés des années auparavant, l’opération militaire russe en Ukraine a poussé les membres européens de l’OTAN à se démener pour augmenter leurs dépenses militaires et pour reconstituer les véhicules, les armes et les munitions donnés à l’armée ukrainienne.















La Lettonie, la Lituanie et l’Estonie ont toutes commandé des systèmes de lance-roquettes multiples HIMARS (MLRS), les mêmes systèmes que les États-Unis ont donnés à l’Ukraine. Plus tôt ce mois-ci, le département d’État américain a autorisé la vente de 116 chars M1A1 Abrams à la Pologne, après que Varsovie a envoyé ses chars T-72 de l’ère soviétique et PT-91 de fabrication nationale aux forces de Kiev.

Au milieu de la ruée vers l’armement de l’Ukraine, les stocks d’armes européens et américains s’épuisent, selon les médias et les aveux de hauts responsables. En plus des armes vendues à leurs alliés, les États-Unis ont également alloué plus de 110 milliards de dollars d’aide militaire et économique à Kiev depuis février, avec environ 21 milliards de dollars d’armes transportées vers l’Ukraine au 21 décembre.

La pression sans précédent sur les stocks américains – Washington avait donné à Kiev une décennie de missiles Javelin en septembre, par exemple – a entraîné des bénéfices records pour l’industrie de l’armement.

Les quatre plus grands sous-traitants de la défense des États-Unis terminent tous l’année avec leur stock à des sommets historiques ou proches. Le cours de l’action de Lockheed Martin est actuellement en hausse de 37 % par rapport à la même époque l’an dernier. Le stock de Boeing, qui avait pris un coup de marteau depuis que la pandémie de coronavirus a bloqué les vols dans le monde entier, a été soutenu par le conflit en Ukraine et se situe maintenant à peu près au même niveau qu’il y a un an.

Raytheon a vu le cours de son action augmenter de 17 % cette année, tandis que General Dynamics a augmenté sa valeur de 18 %.

Le succès de ces entreprises est tellement lié à la demande d’armes en Ukraine que Northrop Grumman, Raytheon, Pratt & Whitney et Lockheed Martin ont tous parrainé une réception à l’ambassade d’Ukraine à Washington, DC au début du mois, provoquant la controverse lorsqu’ils ont arboré leur logos sur les invitations.