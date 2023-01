Les États-Unis donneront à l’Ukraine des véhicules blindés Stryker dans le prochain programme d’aide

Commentez cette histoire Commenter

L’administration Biden se prépare à annoncer un programme d’aide militaire d’environ 2,5 milliards de dollars pour l’Ukraine qui devrait inclure des dizaines de véhicules blindés Bradley et Stryker, selon deux personnes proches de la décision, alors que le Pentagone intensifie son soutien avant une contre-offensive attendue contre forces russes retranchées.

La guerre est entrée dans une phase, ont déclaré des responsables américains, qui obligera les unités ukrainiennes à attaquer les forces ennemies de manière concertée, en utilisant des chars, des véhicules blindés, de l’artillerie et de l’aviation dans ce que l’on appelle la guerre interarmes. Bradleys et Strykers renforceraient considérablement leur puissance de feu et permettraient aux soldats de se déplacer rapidement sur le champ de bataille.

Le transfert à venir pourrait contenir près de 100 Strykers, a déclaré l’une de ces personnes. Ce serait la première fois que le Pentagone fournirait à l’Ukraine de tels véhicules. Les personnes familières avec le plan ont parlé sous couvert d’anonymat pour en discuter avant une annonce officielle.

Les véhicules de combat Bradley inclus dans ce transfert s’ajouteront à ceux annoncés plus tôt ce mois-ci dans un paquet d’armes séparé de 3 milliards de dollars, ont déclaré les gens. La prochaine tranche d’aide comprendra également un réapprovisionnement substantiel de munitions pour les obusiers et l’artillerie à roquettes, ont-ils déclaré, et davantage de véhicules résistants aux mines.

Les nouveaux véhicules sont destinés à compléter l’entraînement interarmes à grande échelle que plusieurs centaines de soldats ukrainiens reçoivent dans une installation militaire américaine en Allemagne pour les aider à changer la dynamique du champ de bataille, ont déclaré des responsables américains. Alors que l’hiver s’est installé, les combats se sont concentrés dans le sud et l’est, se dégradant en une violente bagarre où les deux camps subissent de lourdes pertes pour des gains modestes.

« Les Russes creusent vraiment. … Ils creusent des tranchées, ils mettent ces dents de dragon, ils posent des mines. Ils essaient vraiment de fortifier ce FLOT, cette ligne avancée de troupes », a déclaré mercredi le sous-secrétaire à la Défense pour la politique, Colin Kahl, aux journalistes du Pentagone. “Pour permettre aux Ukrainiens de percer compte tenu des défenses russes, l’accent a été mis sur leur permettre de combiner le feu et la manœuvre d’une manière qui s’avérera plus efficace.”

Il est peu probable, cependant, que ce programme d’aide inclue l’une des demandes les plus passionnées de Kyiv : les chars de combat principaux M1 Abrams. L’administration a rejeté ces demandes, soulignant les charges logistiques et techniques liées à l’exploitation des systèmes et suggérant qu’elles pourraient rapidement devenir un obstacle pour les Ukrainiens.

“Le char Abrams est un équipement très compliqué. C’est cher. C’est dur de s’entrainer. Il a un moteur à réaction. Je pense que c’est environ trois gallons au mile de carburéacteur. Ce n’est pas le système le plus facile à entretenir », a déclaré Kahl. “Ce n’est peut-être pas le bon système, mais nous continuerons à chercher ce qui a du sens.”

Bradley et Strykers offrent différentes capacités. Les Strykers sont des transports blindés à huit roues qui culminent à 60 milles à l’heure. Ils ont plusieurs variantes, dont la plus courante, un véhicule d’infanterie pouvant transporter une escouade de neuf soldats avec un chauffeur et un commandant de véhicule.

La porte arrière du véhicule tombe comme une rampe, permettant aux soldats de se lancer dans une bataille active ou de marcher vers un combat à partir d’un point d’infiltration éloigné. Les Strykers ont des armements principaux comme des mitrailleuses lourdes et des lance-grenades automatiques, avec des trappes qui permettent aux soldats de se tenir debout à l’intérieur du véhicule et de regarder vers l’extérieur pour défendre ses flancs.

Le véhicule a d’abord été utilisé au combat en Irak et en Afghanistan, générant des critiques mitigées de la part des soldats américains. Bien que plus silencieux qu’un Abrams, il est moins blindé et plus susceptible de rester coincé dans la boue. L’armée américaine s’est empressée d’ajouter des cages autour des véhicules pour aider à pré-détoner les grenades propulsées par fusée tirées par les insurgés. Les cages ont ajouté au poids et aux dimensions du véhicule, accélérant l’usure qu’elles ont subie.

On ne sait pas si les Strykers envoyés en Ukraine incluront de telles cages, ce qui les rendra également plus difficiles à transporter.

Les Bradley, en revanche, sont plus lourds et plus lents. Ils courent sur des pistes qui les aident à traverser des conditions boueuses. Ces véhicules transportent moins de troupes que les Strykers, bien que leur blindage et leur armement plus épais, notamment des missiles TOW et un canon de 25 mm, les rendent plus adaptés au combat direct.

