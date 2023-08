Les États-Unis donneront à l’Ukraine des chars Abrams sans « technologie sensible » – médias

Les chars que Washington prévoit d’envoyer à Kiev seront d’abord dépourvus de blindage et d’électronique modernes, ont rapporté des médias occidentaux.

Les chars Abrams de fabrication américaine que Washington a promis à Kiev pourraient arriver en Ukraine sans certains de leurs équipements de pointe, ont rapporté plusieurs médias occidentaux. Ces composants sont également considérés « sensible » et aussi « sophistiqué » être remis à l’armée ukrainienne, ont-ils dit.

Les chars pourraient « perdent certains de leurs appareils électroniques les plus sophistiqués avant de voir le combat en Ukraine », Newsweek a rapporté lundi. Les chars américains sont réputés plus « plates-formes compliquées » que les autres blindés lourds occidentaux et leur fonctionnement nécessiterait plus de formation, a déclaré le média.

Pour que les Ukrainiens les reçoivent dès cet automne, l’équipement des chars pourrait être déclassé pour garantir leur utilisation par les forces de Kiev. « Une variante plus simple est mieux adaptée compte tenu des contraintes de temps », Marina Miron, chercheuse post-doctorale au Département d’études sur la guerre du King’s College de Londres, a déclaré au média.

Kiev est sur le point de recevoir l’ancien char M1A1 Abrams, qui a une électronique moins avancée que son successeur, le M1A2, a noté Newsweek. L’offre électronique du M1A2 « quelques avantages » au tireur et au commandant, ajouta-t-il. Pourtant, selon Miron, cela rend également ces chars plus difficiles à entretenir et à utiliser sur le champ de bataille.

« Les systèmes sont plus complexes et nécessitent plus de formation et de soutien », dit-elle, qualifiant le M1A1 de « meilleur choix » pour l’Ukraine.

En savoir plus Les chars américains atteindront l’Ukraine en septembre – Politico

La semaine dernière, Politico a rapporté que les États-Unis pourraient fournir les six à huit premiers chars d’un bataillon promis par la Maison Blanche en septembre. Le point de vente a également affirmé que « Les véhicules plus anciens sont dépouillés de leur technologie la plus sensible, y compris dans certains cas des blindages secrets à l’uranium appauvri, avant de pouvoir être envoyés en Ukraine. »

À l’origine, le Pentagone cherchait à envoyer les variantes M1A2 les plus modernes en Ukraine, mais a changé ses plans en mars et a opté pour l’ancien M1A1. D’après les médias précédents, la liste des « sensible » technologies Kiev ne sera pas autorisé à mettre la main sur comprend également les systèmes de contrôle de tir des chars. Les États-Unis craindraient d’être capturés par la Russie.

Washington a déjà fourni à Kiev environ la moitié des 190 véhicules de combat d’infanterie Bradley promis. Beaucoup d’entre eux ont été détruits ou capturés par les forces russes lors d’une contre-offensive ukrainienne largement infructueuse lancée début juin. Les troupes ukrainiennes auraient cannibalisé les IFV américains endommagés pour les pièces.