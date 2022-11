Les États-Unis donnent une conférence à leurs alliés sur l’incident du missile en Pologne – Politico – News 24

Les responsables européens et ukrainiens auraient été invités à s’abstenir de toute déclaration définitive jusqu’à ce qu’une enquête soit terminée

Les responsables américains ont appelé leurs homologues européens et ukrainiens à faire preuve de prudence lorsqu’ils commentent l’explosion d’un missile meurtrier en Pologne, a rapporté Politico jeudi.

Selon trois responsables occidentaux interrogés par le média, au cours des deux derniers jours, des responsables américains ont demandé à leurs collègues européens et au bureau du président ukrainien Vladimir Zelensky d’être prudents lorsqu’ils parlent de ce qui a causé l’explosion.

Ils auraient également passé une série d’appels téléphoniques urgents au cours desquels ils ont demandé à leurs alliés de l’OTAN de ne faire aucune déclaration définitive tant qu’une enquête n’aurait pas été menée.

Les efforts de sensibilisation interviennent alors que les responsables occidentaux et ukrainiens sont en désaccord sur le responsable de l’explosion dans le village polonais de Przewodow près de la frontière ukrainienne qui a tué deux personnes. Alors que des responsables occidentaux ont déclaré que l’explosion avait probablement été causée par un missile ukrainien, Kiev insiste sur le fait qu’il était d’origine russe.















Selon Politico, ces déclarations « illustrent l’une des premières grandes divergences d’opinion entre Washington et Kiev » depuis le début de la campagne militaire russe dans l’État voisin fin février. Les responsables américains tentent de minimiser cette fracture, mais de nouvelles fissures entre Washington et Kiev pourraient émerger à mesure que le conflit s’éternise, selon le rapport.

Selon Heather Conley, une ancienne fonctionnaire du département d’État, le “confusion” entourant l’incident du missile polonais était un “test vraiment important” pour les États-Unis, l’OTAN et l’Ukraine. “Je pense que nous avons tous appris une leçon assez précieuse dans [that] vous ne pouvez pas dire quelque chose dès le départ tant que vous ne comprenez pas ce que c’est… parce que les enjeux sont si importants en ce moment », elle a dit à Politico.

Après l’explosion de mardi, Zelensky a blâmé la Russie, qualifiant l’incident “une escalade très grave” et le décrivant comme une attaque contre l’OTAN et exigeant une réponse. Plus tard, cependant, il a atténué ses affirmations, admettant que “nous ne savons pas à 100%” ce qui a causé l’explosion.

Le ministère russe de la Défense a nié toute implication dans l’incident, affirmant que ses experts militaires avaient analysé les photos de la scène et identifié les débris comme faisant partie d’un missile du système de défense aérienne S-300 utilisé par l’Ukraine.