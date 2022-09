Les États-Unis donnent le mauvais exemple sur cet agenda crucial de l’ONU

L’engagement de Washington envers les objectifs de développement durable des Nations Unies est inférieur à celui de Cuba, selon le dernier rapport annuel

L’Assemblée générale des Nations Unies a entamé sa 77e session le 13 septembre, les dirigeants mondiaux occupant désormais le devant de la scène lors de la Semaine de haut niveau du 19 au 23 septembre. Alors que le monde subit une myriade de crises qui méritent l’attention de l’ONU, une question est laissée de côté qui préoccupe profondément l’organisation – les objectifs de développement durable (ODD) adoptés en 2015.

Les ODD sont un groupe de 17 objectifs mondiaux censés être un “plan commun pour la paix et la prospérité des personnes et de la planète, maintenant et à l’avenir. Ils vont de la réduction de la pauvreté à une éducation de qualité et doivent être atteints d’ici 2030. Selon les mesures de l’ONU, le monde n’atteint pas ces nobles objectifs et, en fait, ne progresse plus pour la deuxième année consécutive à partir de 2021. .

Selon le rapport annuel sur le développement durable de l’ONU, le score moyen de l’indice SDG a légèrement diminué l’année dernière “en partie à cause d’une reprise lente ou inexistante dans les pays pauvres et vulnérables. Des crises sanitaires et sécuritaires multiples et qui se chevauchent ont entraîné une inversion des progrès des ODD,» et certains problèmes particuliers comme l’élimination de la pauvreté sont encore en deçà des niveaux d’avant la pandémie.

Le rapport a également révélé autre chose d’intéressant. En 2021, le pays le plus riche du monde, les États-Unis, est tombé à un triste numéro 41 dans l’indice SDG à 74,6. Il a noté en particulier que les États-Unis étaient l’un des rares pays du G20 à “démontrent le moins de soutien pour l’Agenda 2030 et les ODD.” Il a également déclaré que les États-Unis sont l’un des rares États membres de l’ONU à ne jamais soumettre d’examen national volontaire (VNR), qui est destiné aux gouvernements pour partager leurs connaissances et leurs idées avec la communauté mondiale sur le développement.

Les États-Unis ont obtenu un score bien inférieur à leurs pairs européens à revenu élevé et ont en fait obtenu une place en dessous de Cuba, ce qui est ironique étant donné que Washington a imposé un embargo et des sanctions de plusieurs décennies à la nation insulaire pour des raisons de droits de l’homme. Mais selon ce rapport, Cuba fait plus pour aider ses citoyens à avoir une vie meilleure que ne le fait l’Oncle Sam.

Le rapport ne poursuit pas en ciblant les États-Unis pour leur piètre performance dans la réalisation des ODD – voici donc quelques exemples.

En commençant par l’objectif numéro un, Pas de pauvreté, nous pouvons voir dans les données du Bureau national du recensement que la pauvreté a augmenté pour la première fois en 2020 pour atteindre 11,4 % après cinq années de baisse consécutives. Cela était très probablement dû à la pandémie de Covid-19 et à l’incapacité ultérieure du gouvernement à aider les familles à traverser la tempête économique forcée par les fermetures d’entreprises.

Le plan de sauvetage américain, l’un d’une série de projets de loi sur l’aide à la pandémie, a institué un crédit d’impôt temporaire pour enfants qui se présentait sous la forme de paiements mensuels pouvant atteindre 300 dollars pour les enfants de moins de six ans. L’Université de Columbia a publié un rapport d’analyse de la réduction de la pauvreté en 2021 qui prévoyait que le nombre d’enfants vivant dans la pauvreté diminuerait de 51,1% en raison de mesures d’allégement, notamment le crédit d’impôt pour enfants. Le Congrès n’a pas réussi à adopter le crédit de façon permanente, ce qui signifie qu’il a expiré et a plus que probablement résigné des millions d’enfants à la pauvreté.

Jetons un coup d’œil à l’ODD numéro six, Eau propre et assainissement. Un certain nombre de villes américaines ont fait les manchettes internationales pour l’eau insalubre. C’était autrefois Flint, Michigan, qui avait de l’eau brune non potable pendant plusieurs années, et maintenant c’est Jackson, Mississippi. La ville sud-américaine est la dernière région touchée par l’infrastructure délabrée du pays qui est, dans certains cas, inadaptée à la vie humaine de base. (Pendant ce temps, l’État du Mississippi est englouti dans l’un des pires scandales de fraude aux subventions sociales de mémoire récente).

En parlant d’infrastructure, si nous regardons le numéro 13, Climate Action, une évaluation largement rapportée par l’Agence de protection de l’environnement (EPA) de la fin de l’année dernière a détaillé à quel point l’infrastructure du pays n’est pas prête pour le changement climatique. Cela affectera également fortement les minorités.

Entre-temps, la Cour suprême a annulé le 30 juin un hypothétique règlement de l’EPA qui plafonnerait les émissions de carbone des centrales électriques existantes, ce qui limite la capacité de l’agence à agir sur le climat et représente une rupture sérieuse dans la tradition juridique américaine. C’est un succès pour le numéro 16, concernant la paix, la justice et des institutions fortes.

Chaque ODD est sapé par les États-Unis, ce qui montre à quel point Washington prend ces nobles objectifs au sérieux. Pas même pour discuter de la manière dont les États-Unis et leurs homologues à revenu élevé ont des répercussions négatives sur la capacité des autres pays à se développer, et le rapport de cette année le note ; Le manque d’engagement de l’Oncle Sam envers le développement durable donne un mauvais exemple au monde.