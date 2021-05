Les États-Unis donnent le feu vert pour le premier grand parc éolien offshore

Le secteur américain de l’éolien offshore a fait un grand pas en avant mardi après que les autorités ont donné le feu vert pour la construction et l’exploitation du projet Vineyard Wind 1 de 800 mégawatts (MW).

Dans un communiqué, le département américain de l’Intérieur a décrit le développement, qui sera situé dans les eaux au large des côtes du Massachusetts, comme « le premier projet éolien offshore à grande échelle aux États-Unis ».

Le projet Vineyard Wind, a-t-il dit, devrait générer 3 600 emplois et «fournir suffisamment d’électricité pour 400 000 foyers et entreprises».

Le DOI a ajouté qu’un compte rendu de décision avait accordé à Vineyard Wind « l’autorisation fédérale finale d’installer 84 turbines ou moins au large du Massachusetts dans le cadre d’une installation éolienne offshore de 800 mégawatts ».

Selon l’équipe de Vineyard Wind, l’installation utilisera les énormes turbines Haliade-X de GE Renewable Energy, ce qui signifie que seulement 62 seront réellement nécessaires.

Vineyard Wind est une coentreprise à parts égales entre Copenhagen Infrastructure Partners et Avangrid Renewables. Ce dernier est une filiale d’Avangrid, qui fait partie du groupe Iberdrola, un service public majeur basé en Espagne.

Iberdrola affirme que l’investissement dans le projet s’élèvera à 2,5 milliards d’euros (3,03 milliards de dollars). Si tout se passe comme prévu, il pourrait entrer en service en 2023.

Dans une interview téléphonique mardi, Jonathan Cole, qui est directeur général mondial de l’éolien offshore à Iberdrola, a déclaré à CNBC que l’approbation du projet était « extrêmement importante ».

«C’est le permis nécessaire pour nous permettre maintenant d’aller de l’avant et de construire le projet», a-t-il déclaré.

«C’est le premier du genre aux États-Unis et on s’attend à ce qu’il soit suivi de nombreux autres projets, c’est donc vraiment celui qui va lancer, pour de bon, le secteur de l’éolien offshore aux États-Unis.

« C’est donc un grand moment pour ce projet et pour nos entreprises, mais c’est aussi un grand moment pour l’ensemble du secteur éolien offshore américain. »

Les points de vue de Cole ont été repris par un certain nombre d’organisations, y compris la National Ocean Industries Association.

Son président, Erik Milito, a qualifié le feu vert du projet Vineyard Wind de « jalon énergétique américain ».

«L’éolien offshore américain est une opportunité générationnelle, et ses perspectives sont plus sûres avec le Vineyard Wind Record of Decision», a-t-il ajouté.

Ailleurs, Heather Zichal, qui est PDG de l’American Clean Power Association, a salué «une journée historique pour l’énergie propre et pour notre pays qui se prépare depuis plus d’une décennie».

« Le moment est venu de faire avancer l’éolien offshore, de rattraper nos concurrents mondiaux et de décarboner notre réseau électrique, afin que les États-Unis puissent offrir des avantages économiques et environnementaux à nos citoyens et lutter contre le changement climatique », a-t-elle ajouté.

Les nouvelles de mardi représentent le dernier coup de pouce pour le secteur naissant de l’éolien offshore aux États-Unis.

En mars, les ministères de l’Énergie, de l’Intérieur et du Commerce ont déclaré qu’ils souhaitaient que la capacité éolienne en mer atteigne 30 gigawatts (GW) d’ici 2030, une décision que l’administration Biden espère générer des milliers d’emplois et débloquer des milliards de dollars d’investissements au cours des prochaines années.

Si cet objectif est atteint, cela représenterait une expansion significative pour les États-Unis.Alors que l’Amérique abrite une industrie éolienne terrestre bien développée, la première installation éolienne offshore du pays, le parc éolien Block Island de 30 MW, n’a démarré ses opérations commerciales qu’à la fin de 2016.

Les chiffres préliminaires de la US Energy Information Administration montrent que, pour 2020, la part de l’énergie éolienne dans la production d’électricité à l’échelle des services publics s’est élevée à 8,4%.

En revanche, les parts du gaz naturel et du charbon étaient respectivement de 40,3% et 19,3%. Dans l’ensemble, les combustibles fossiles détenaient une part de 60,3% tandis que le nucléaire et les énergies renouvelables avaient des parts de 19,7% et 19,8%.

Si l’on regarde la situation mondiale de l’éolien offshore, les États-Unis ont encore du chemin à parcourir avant de rattraper des marchés plus matures, comme celui que l’on trouve en Europe.

L’année dernière, le secteur y a attiré plus de 26 milliards d’euros (environ 31,5 milliards de dollars) d’investissements, un montant record, selon les chiffres de l’organisme industriel WindEurope. En 2020, 2,9 GW de capacité éolienne offshore ont été installés en Europe.