Les États-Unis ont autorisé l’utilisation d’urgence du vaccin COVID-19 produit par la société pharmaceutique Pfizer et la société de biotechnologie allemande BioNTech, ouvrant la voie à un programme de vaccination de masse dans le pays.

La Food and Drug Administration américaine a donné le feu vert au vaccin contre le coronavirus vendredi, après qu’un groupe consultatif d’experts du gouvernement a conclu que le vaccin semblait sûr et efficace.

« L’autorisation de la FDA pour l’utilisation d’urgence du premier vaccin COVID-19 est une étape importante dans la lutte contre cette pandémie dévastatrice qui a affecté tant de familles aux États-Unis et dans le monde », a déclaré le commissaire de l’agence, le Dr Stephen M. Hahn.

Hahn a déclaré que l’action avait suivi « un processus d’examen ouvert et transparent » qui comprenait la contribution de plusieurs experts et scientifiques pour déterminer que le vaccin répondait aux normes de l’agence.

Le président américain Donald Trump a qualifié les informations sur les vaccins de « miracle médical » et de « plus grandes réalisations scientifiques de l’histoire » dans une vidéo publiée sur son compte Twitter. Il a dit que le premier vaccin serait administré dans les 24 heures.

Les États-Unis ont signé un accord avec Pfizer et BioNTech pour acheter 100 millions de doses du vaccin et peuvent acquérir jusqu’à 500 millions de doses supplémentaires.

Le vaccin nécessite deux doses par personne, reçues à plusieurs semaines d’intervalle.

Le Royaume-Uni a été le premier pays à autoriser le vaccin Pfizer / BioNTech et a commencé à vacciner les personnes âgées à risque de développer une forme plus grave du virus plus tôt cette semaine.

L’Agence européenne des médicaments examine actuellement l’innocuité et l’efficacité du vaccin et devrait rendre une décision avant le 29 décembre.

Pfizer et BioNTech ont été les premières sociétés à publier les résultats préliminaires de l’efficacité des essais de phase trois, qui ont déterminé que le vaccin candidat était efficace à 95%, dont 94% efficace chez les adultes de plus de 65 ans.

Le vaccin, comme un vaccin contre le coronavirus développé par Moderna, utilise de l’ARN messager pour indiquer aux cellules du corps de fabriquer la protéine de pointe du virus.

Cela ne cause pas la maladie mais incite le système immunitaire à fabriquer des anticorps contre le virus.